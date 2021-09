Pescadores neoespartanos piden la colocación de luminarias en La Galera (+Fotos)

En La Galera la mayoría de las luminarias se encuentran deterioradas / Fotos: Cortesía

El pescador José Sabala se siente preocupado, pues desde hace varios años se encuentra averiado el sistema de luminarias del sector La Galera de Nueva Esparta, algo que deja a los vecinos a merced de la delincuencia.

“La verdad es que nos sentimos muy preocupados porque la falta de bombillos nos deja a merced de los amigos de lo ajeno (malhechores). Pienso que es necesario contar con buena iluminación porque sin ella los ladrones se aprovechan de la situación”, señal´´ó.

Recordó que la alcaldía del municipio Marcano ya reemplazó los bombillos de varios postes de la zona, pero los mismos se dañaron al poco tiempo de ser instalados, algo que las autoridades gubernamentales no supieron explicar.

“La verdad es que supongo que se produjo un cortocircuito o un problema de voltaje. Cuando ponen los focos no duran en funcionamiento ni siquiera una semana. Hay que ver qué es lo que ocurre porque hay que corregirlo”, añadió el neoespartano que también se quejó por los brotes de aguas negras que hay en la zona.

Otras carencias

En La Galera, ubicada en la parroquia Central de Marcano, se presentan recurrentes fallas de otros servicios, algo que molesta a los pobladores.

“Al igual que otros sitios de Venezuela, aquí se va luz y falta el agua. Tampoco contamos con servicios de telefonía, porque la CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) no repara las líneas. Yo vivo sola y no pudo comunicarme con mis hijos por esa causa. De verdad, me siento muy triste por esa situación”, señaló Matilde Silva, ama de casa de 88 años que vive en el sector.

Los residentes de La Galera no cuentan con servicio de agua de manera regular

“Aparte de todos esos problemas, también hay robos en esta comunidad producto de la penumbra que aumenta la inseguridad. Casi siempre los pescadores denuncian que en la playa les quitan motores y otros artefactos de sus embarcaciones. La verdad es que nos sentimos indefensos y necesitamos soluciones inmediatas”.

Sin agua potable

“Aquí el agua dura hasta dos meses sin llegar y cuando viene aparece muy sucia. La verdad es que todo eso es preocupante”, añadió la dama que es fundadora de La Galera y motivó a opinar a un joven sobre el tema.

“Lo que se vive en mi pueblo es doloroso. Aquí no llega el agua y nos vemos forzados a buscar el líquido en otras casas, para poder saciar nuestra sed. Eso definitivamente algo triste”, manifestó Yorfrank Gómez, un chico que piensa que la falta del recurso hídrico perjudica el potencial turístico de la isla de Margarita.

En el sector neoespartano también se presentan fallas del servicio telefónico

“Si no hay agua, la gente no quiere venir a La Galera, porque al no haber agua potable, no se puede limpiar el área que está repleta de líquidos putrefactos. Necesitamos una mano amiga para embellecer la zona”, agregó Gómez, quien aseguró que los funcionarios del gobierno municipal sólo se dedican a realizar campañas políticas y olvidan las necesidades de la gente que los eligió.

Porlamar / Joseph Ñambre

