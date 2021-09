Elton John y una constelación de astros se hicieron oir por el planeta

Solo al piano en el escenario en el Campo de Marte de París, Elton John dio el tono al acontecimiento mundial / Foto: AFP

El astro del pop Elton John, puso en órbita en Paris una serie de conciertos mundiales el sábado, con Stevie Wonder en Los Ángeles y Billie Eilish en Nueva York, donde el príncipe Enrique y Meghan subieron al escenario, para crear conciencia sobre las amenazas al planeta bajo la égida de la ONG Global Citizen.

Solo al piano en el escenario en el Campo de Marte de París, luciendo un traje verde y con la Torre Eiffel de fondo, Elton John dio el tono a este acontecimiento mundial alternando temas como Tiny Dancer, Your Song, Rocket Man o el dúo After All con Charlie Puth (sencillo de su próximo álbum), con mensajes humanitarios.

Según informó AFP, el artista de 74 años, que mantuvo el concierto antes de una operación de cadera que retrasará su gira mundial, imploró al micrófono que “nadie sea abandonado en la cuneta” en este periodo de crisis sanitaria, y pidió “un acceso equitativo” a las vacunas en todo el mundo.

Todas las entradas -gratuitas- fueron distribuidas, según la organización.

Para conseguirlas bastaba con inscribirse en el sitio de Global Citizen y apoyar la acción de la ONG firmando peticiones o compartiendo mensajes en las redes sociales destinados a presionar a los grandes del mundo.

Según los organizadores, los temas seleccionados son “cambio climático, equidad en las vacunas y hambruna”.

“Es una locura que esté aquí”

Elton John, con una voz impecable y llevando sus emblemáticas gafas de vidrios rosados, actuó ante unas 20.000 personas en la capital francesa.

“Hace tiempo que soy Global Citizen, me apunté pero (…) tenía pocas esperanzas, pero conseguí mi entrada porque tenía el número de puntos necesarios, haciendo acciones por el planeta y contra la pobreza”, explicó a la AFP en París Ewan Cardoso, de 23 años, empleado en la reparación de autos. “Sobre todo, firmé peticiones”, precisó.

Para conseguir su entrada para el concierto de París, Tani, de 26 años, envió correos electrónicos y tuiteó a favor “del acceso equitativo a al educación y de la igualdad de las mujeres”. Acudió junto con tres amigos al Campo de Marte por “Ed Sheeran y, sobre todo, por Elton John”.

Como Tani, Ewan Cardoso también se mostró entusiasmado con la presencia de Elton John. “Está aquí (…) y no es seguro que pueda dar conciertos después, es una locura que esté aquí”, declaró.

Como el concierto Live Aid en 1985

Al igual que el Live Aid, espectáculo benéfico dado en 1985 desde varias ciudades del mundo a la iniciativa de Bob Geldorf para luchar contra la hambruna en Etiopía (y en el cual también participó Elton John), los espectáculos también se programaron en otras localidades.

En Nueva York están previstos Coldplay, Jennifer Lopez o Lizzo. El príncipe británico Enrique y su esposa Meghan subieron al escenario en Central Park pidiendo que el acceso a las vacunas sea considerado “un derecho humano básico”. “Cómo naciste no debería determinar tu capacidad para sobrevivir”, dijo el duque de Sussex, entre el aplauso de miles de personas.

La pareja se presentó luego de Alessia Cara y la veterana del pop Cyndi Lauper, quien dedicó su interpretación de Girls Just Want to Have Fun a las mujeres afganas.

Los anuncios de financiación se hicieron oir. La agencia estadounidense de ayuda internacional (USAID) anunció en un mensaje grabado que contribuiría con “contribuiría con más de 295 millones de dólares” a la lucha contra la hambruna en el mundo, la violencia de género y responder a las necesidades humanitarias urgentes derivadas de la pandemia.

El espectáculo en Nueva York teriminó y siguió en Los Angeles con las presentaciones de Adam Lambert, Stevie Wonder, Demi Lovato y ONEREPUBLIC.

También se organizaron actuaciones televisivas, como las de Andrea Bocelli desde Toscana y de BTS desde Seúl.

Desde su país, Brasil, el DJ Alok lanzó mensajes en las redes de Global Citizen, alertando sobre la situación en la Amazonia.

Las actuaciones se transmitieron en Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, así como a través de diferentes emisoras de diversos países.

Detrás de este evento se encuentra Global Citizen, una oenegé que se describe como un “movimiento de ciudadanos comprometidos”, encabezada por Hugh Evans, un australiano “prodigio en el mundo de la filantropía”, según el New York Times.

Global Citizen siempre está presente en las grandes citas, como durante Vax Live, en la primavera boreal en Los Ángeles, concierto en favor de la vacunación contra el covid-19 (y contra la desinformación).

Jennifer López y los Foo Fighters subieron entonces al escenario mientras que el presidente estadounidense Joe Biden, el papa Francisco, los actores Ben Affleck y Sean Penn, entre otros, enviaron mensajes de video.



