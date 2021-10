Capriles en Guayana: “El voto no es suficiente, pero ese derecho no se lo podemos dejar a nadie”

Capriles anuncia que entregarán una denuncia formal ante el CNE por peculado de uso de parte del abanderado del PSUV a la Gobernación de Bolívar, Ángel Marcano / Foto: Correo del Caroní

Después de cuatro años desde su última visita al estado Bolívar, el dirigente político y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, hizo un recorrido este jueves por Upata, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, en respaldo a las candidaturas de la tarjeta de la Unidad Democrática en la región.

En su paso por Ciudad Guayana, recorrió casa por casa el Barrio Guayana, acompañado por el candidato a la Gobernación, Raúl Yusef y el abanderado a la Alcaldía de Caroní, Francisco Sucre.

“Votar no es suficiente, pero es muy importante, porque votando vamos a tener la oportunidad de ver si movemos esto de la situación de estancamiento en la que se encuentra” Henrique Capriles

Desde allí aprovechó para anunciar que harán entrega formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) las denuncias por el uso de recursos públicos para campaña electoral del representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Bolívar, Ángel Marcano, lo cual constituye un delito de peculado de uso.

“El candidato del PSUV usa el presupuesto de la Gobernación. Vi las vallas, los asfaltados, ahora es que lo vienen hacer, cortando la maleza y ponen los carteles. Eso es uso de recursos públicos haciéndole campaña al candidato a la Gobernación, eso es corrupción. Hay que denunciarlo porque no es lo que queremos en Venezuela, que quien está en una posición de poder entrega una Gobernación como si el partido fuese el dueño”, denunció.

Sobre la intención de voto para el próximo 21 de noviembre, pese a que persiste una matriz de opinión que desestima el proceso, sostuvo que confía en los pronósticos de recientes estudios de opinión sobre el crecimiento en los niveles de participación del electorado.

Autocrítica

Sin embargo, también hizo una autocrítica sobre los errores cometidos en el pasado y los desaciertos que puedan cometer en el futuro.

“En sentido autocrítico, el Gobierno no quiere que votemos, no le vamos a dar el gusto, es verdad que la oposición en los últimos procesos no participamos y pensamos que esa era la ruta. Nos dimos cuenta que no votar no es bueno. El voto no es suficiente, pero ese derecho no se lo podemos dejar a nadie”, sostuvo.

“El 21 no lo veo como el cargo tal, es que hay un país que está descontento, que se expresa, se moviliza. Con ese descontento tenemos que tratar de tener a la oposición lo más organizada posible, lo más unificada posible, la dispersión de candidatos es mala. Creo que hay que hacer un último esfuerzo para ver quiénes son los que quieren que haya cambio, porque Maduro también se inventó una falsa oposición, que la financia, la paga”, agregó.

Frente a las irregularidades en el contexto del proceso electoral, expresó que “en este país las condiciones se pelean hasta el día de las elecciones. Mañana Maduro firma que sí va a eliminar los protectores, esto o aquello, ¿eso es una garantía? No. No es ninguna garantía, porque nos ha demostrado no tener palabra y no cumplir. Tenemos que entender que no tenemos democracia y hay que rescatarla. En democracia, lo que hace el candidato del PSUV aquí ya tendría una investigación abierta por corrupción, por peculado, porque él es un candidato, no es gobernador”.

Asimismo reconoció que “votar no es suficiente, pero es muy importante, porque votando vamos a tener la oportunidad de ver si movemos esto de la situación de estancamiento en la que se encuentra”, reiteró.

Sobre qué esperar luego del 21 de noviembre, prefirió no adelantarse a ningún escenario, incluso el del revocatorio. “Hay que hacer las cosas bien el 21 para pensar en el 22”.

Bolívar / Correo del Caroní

Lea aquí https://www.correodelcaroni.com/pais-politico/capriles-en-guayana-el-voto-no-es-suficiente-pero-ese-derecho-no-se-lo-podemos-dejar-a-nadie/

