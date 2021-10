Giannis Antetokounmpo está enfocado en mejorar como jugador pese a todo lo que ha obtenido

Giannis Antetokounmpo tiene dos premios MVP de temporada regular y un JMV de la última final de la NBA / Foto: NBA

El griego Giannis Antetokounmpo a veces parece que podría encestar desde la línea de falta.

Otras veces, el alero de Milwaukee Bucks lucha solo por llegar al aro con un disparo.

Incluso con huecos que llenar en su juego, Antetokounmpo ya se encuentra entre los mejores jugadores de la NBA. Es un JMV (Jugador Màs Valioso) dos veces que probablemente podría comenzar a redactar su discurso del Salón de la Fama sin tener que agregar nada a lo que hace ahora.

“Quiero seguir mejorando”, afirma Antetokounmpo con total naturalidad.

Eso viene de un basquetero que tuvo una de las mejores Finales de la NBA de la historia, el JMV unánime después de promediar 35.2 puntos, 13.2 rebotes y 5.0 asistencias con un tiro del 61.8%. Ningún atleta había alcanzado jamás esos números.

Quizás porque es posible que nunca haya habido un jugador como él.

Una gran actuación

Antetokounmpo remató a Phoenix con 50 puntos, 14 rebotes y cinco tiros bloqueados en el Juego 6, yendo 17 de 19 desde la línea de tiros libres. Pocos jugadores han mostrado tal dominio de su oficio aparentemente en todas las facetas del juego.

Sin embargo, Antetokounmpo es el mismo jugador del que se burlaron en las redes sociales durante la postemporada por lanzar airballs en tiros libres, que tenía fanáticos en la carretera contando hasta 10 o más para demostrar que a veces ni siquiera intentaba el tiro dentro del tiempo permitido.

Fue una debilidad tan evidente que reavivó las críticas de que es un atleta de élite que no es tan hábil en el baloncesto.

No está tan mal como parecía entonces. También es tan bueno como podría serlo.

“Seguimos diciendo que sentimos que Giannis tiene mucho margen de mejora, lo cual es un gran respeto por lo mucho que ya hace y lo grandioso que es un jugador y lo impactante que es para ganar”, dijo el entrenador de Bucks, Mike Budenholzer.

Pero el entrenador cree que hay “algunos saltos importantes que puede dar”.

Momento único

Si alguna vez hubo un momento para relajarse, parecería que Antetokounmpo se lo ganó después de llevar a Milwaukee a su primer título en 50 años. Pero Richard Jefferson, quien ganó un título con LeBron James en Cleveland, dijo que es exactamente cuando los grandes jugadores lo llevan a otro nivel porque no quieren conformarse con uno.

“Entonces, creo que para tipos como Giannis, él es de la misma manera” y quiere más, dijo Jefferson, ahora analista de ESPN y YES Network.

“Él sabe que la gente todavía dice que Kevin Durant es el mejor jugador, o LeBron James es el mejor jugador del mundo. Y ha ganado dos MVP, un MVP de las finales, un MVP All-Star, y nadie dice que sea el mejor jugador en el mundo … Eso debería hacer que cualquier gran jugador quiera despertar y seguir empujando”.

Antetokounmpo hizo descansar una rodilla izquierda hiperextendida que lo obligó a perderse dos juegos en la final de la Conferencia Este y regresó a su casa en Grecia con su equipo de campeonato. Disfrutó del tiempo extra con sus fans y su familia, habiéndose convertido en padre por segunda vez.

“Pero tienes que ser capaz de hacerlo por ti mismo, descubrir lo que quieres. Y ahora mismo, lo que quiero es mejorar”, señaló Antetokounmpo. “No me importan los trofeos”.

“No me importan los MVP. No me importa el jugador defensivo del año. No me importan todas esas cosas. Me importa mejorar, porque sé que si hago eso, vendrán más cosas con eso y eso es lo que he hecho en toda mi carrera y es por eso que estoy en esta posición”.

La escogencia

A diferencia de Anthony Davis o Zion Williamson, que llegaron a la NBA como picks No. 1 con expectativas imperdibles después de un año en una potencia del baloncesto universitario, Antetokounmpo no estaba seguro. Fue solo la selección número 15 del draft de 2013, con un promedio de solo 6.8 puntos como novato en un equipo que tuvo marca de 15-67. Ni él ni Bucks iban a ir a ningún lado sin mucho trabajo.

Eso es fácil para Antetokounmpo. Es un rasgo que aprendió de sus padres, que se mudaron de Nigeria a Grecia y dijo que trabajó sin parar mientras lo criaba a él y a sus hermanos con poco dinero.

“No importa cómo se sintieron, felices, tristes, cansados, no se detuvieron”, indicó Antetokounmpo. “Ese es el tipo de mentalidad que tengo y que seguiré teniendo”.

Es uno que lo ayudó a escalar de su comienzo inestable en la NBA a tres temporadas consecutivas con un promedio de más de 25 puntos, 10 rebotes y 5.0 asistencias. Todavía está por debajo de un 30% de triples en su carrera, pero parecía más rápido y más confiado en su lanzamiento en la pretemporada.

Un tiro externo confiable haría que Antetokounmpo, de 6 pies 11 pulgadas y 250 libras, sea casi indefendible, dada su combinación única de velocidad y fuerza que lo hace demasiado grande para la mayoría de los delanteros y demasiado ágil para ser protegido por centros.

Muchos equipos intentan detenerlo colocando una pared de defensores en su camino hacia el aro, pero Antetokounmpo podría frustrar esa estrategia simplemente disparando antes de llegar.

Entonces, ningún muro se interpondría en su camino. “Estoy listo para cualquier obstáculo”, comentó Antetokounmpo.

Milwaukee / AP

