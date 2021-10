Bravos de Atlanta quedó a una victoria de avanzar a la Serie Mundial

Eddie Rosario conectó dos cuadrangulares para Atlanta, que registró cuatro en total / Foto: Cortesía

Detrás del bate al rojo vivo de Eddie Rosario, Bravos de Atlanta está a una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial desde 1999.

Todo lo que necesita hacer es eliminar al último campeón: Dodgers Los Ángeles. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Después de todo, Bravos estaba exactamente en la misma posición el año pasado y no pudo terminar el trabajo.

Rosario conectó dos jonrones en su segundo juego de cuatro hits de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y seis lanzadores de Atlanta combinados en un cuatro hits, dando a Bravos una victoria 9-2 el miércoles para una ventaja y poner la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 3-1 en el playoff al mejor de siete.

El quinto juego es el jueves en Los Ángeles. El año pasado, Dodgers también perdió 0-2 y 1-3 contra Atlanta en la NLCS antes de recuperarse para ganar tres juegos consecutivos en un sitio neutral en Arlington, Texas.

“Como vimos el año pasado, ganar un juego es difícil, especialmente en un equipo veterano como este que estamos jugando”, dijo el mánager de Bravos, Brian Snitker. “Pero me siento bien con nuestro club solo por lo que experimentamos el año pasado y dónde están estos muchachos”.

Adam Duvall y Freddie Freeman también conectaron un cuadrangular para Bravos, que se recuperó de perder una ventaja tardía en una dolorosa derrota el martes para poner fin a su racha de 10 juegos en el Dodger Stadium.

“Siento que todos realmente se han agachado y se han esforzado y todos están realmente concentrados”, dijo Rosario a través de un traductor. “Eso es algo de lo que estoy realmente orgulloso de ser parte”.

Rosario se convirtió en el primer jugador en tener dos juegos de cuatro hits en una Serie de Campeonato de la Liga. Impulsó cuatro carreras y anotó tres mientras continuaba su tórrido bateo de postemporada, terminando un doble menos del ciclo. Conectó cuadrangular en la segunda entrada, triple en la tercera, conectó sencillo en la quinta y registró un jonrón de tres carreras en la novena.

“Tan pronto como conecté ese primer jonrón, pensé para mí mismo: ‘Wow, me siento increíble en este momento'”, dijo Rosario, “así que simplemente llevé esa confianza a mis otros turnos al bate en el futuro”.

Rosario bateó para el ciclo el mes pasado contra San Francisco, logrando la hazaña en solo cinco lanzamientos totales.

“He estado usando ese bate con el que bateé durante el ciclo y no me ha decepcionado. Me quedaba ese doble y estaba como, ‘Hombre, este bate todavía no me ha fallado'”, dijo.” Tan pronto como golpeé el segundo out, dije: ‘Oh, bueno, ahí va el doble'”.

Dodgers necesitará reactivar su ofensiva para tener la oportunidad de otro regreso de la NLCS. Sus primeros cinco bateadores, Mookie Betts, Corey Seager, el campeón de bateo de la Liga Nacional , Trea Turner, Will Smith y Gavin Lux, fueron un combinado de 0 de 17 en el Juego 4.

Los Ángeles, que había ganado 18 de 19 en casa desde la temporada regular, ha ganado seis juegos eliminatorios de postemporada consecutivos desde el año pasado.

“Me siento bien”, dijo el mánager Dave Roberts. “Tenemos un equipo muy resistente, un equipo muy duro, y no va a ser mucho más difícil que enfrentarnos a Max Fried en un juego de eliminación, pero lo hemos hecho antes”.

Rosario fue adquirido de Cleveland el 30 de julio cuando Bravos rehizo sus agotados jardines antes de la fecha límite de cambios.

Qué descubrimiento ha sido.

El jardinero izquierdo ha bateado de manera segura en todos los juegos de esta postemporada, acumulando 14 hits en 30 turnos al bate (.467), incluido un sencillo de salida en el Juego 2 contra Dodgers.

Rosario tiene 10 de 17 (.588) con dos jonrones y seis impulsadas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los cuatro jonrones de Atlanta empataron un récord de franquicia de postemporada.

Puerto La Cruz / José Barberi

