Bravos de Margarita cuenta con sus peloteros importados

Kender Villegas se unió a los entrenamientos de Bravos de Margarita / Foto: Prensa Bravos de Margarita

Bravos de Margarita recibió a este jueves a los tres miembros de su importación: el infielder Dilson Herrera -quien cuenta con experiencia de Grandes Ligas-, así como los lanzadores Ezequiel Zabaleta y Misael Siverio, derecho y zurdo, respectivamente.

Trina Ballesteros, jefa de prensa de Bravos, informó que los jugadores colombianos manifestaron estar listos y, de inmediato, se pusieron a las órdenes del mánager David Davalillo y estuvieron presentes en la práctica realizada en el Fòrum La Guaira de Macuto. Mientras tanto, el cubano Siverio llegó al país entrada la noche.

“La verdad es que me siento muy contento de ser parte de este equipo y creo que de verdad es una buena oportunidad de representar a los Bravos. Tengo varios compañeros que conozco desde hace tiempo y para mí es muy especial también”, expresó Herrera, quien militó en las Mayores con las organizaciones Mets de Nueva York, Rojos de Cincinnati y Orioles de Baltimore.

El cartagenero contó que se siente como en casa en Bravos: “Conozco a muchos, a David Rodríguez, a Davalillo también, a todo el staff, ya he trabajado con ellos y con muchos de los peloteros he jugado en contra. De manera que creo que vamos a estar en confianza”.

Asimismo, se comprometió a “dar lo mejor de mí para este equipo. Estoy dispuesto a cada día mejorar y aportar. La idea es que ganemos este año, así que en adelante vamos a darlo todo”.

Otro foráneo

Por su parte, Zabaleta, quien viene de jugar en la sucursal Triple A de los Rays de Tampa Bay, manifestó: “Me siento bien. Gracias a Dios, por darme la oportunidad que trataré de aprovecharla al máximo. Vengo dispuesto a ayudar a los Bravos y poner un granito de arena22.

Finalmente, Siverio se apareció al despuntar la noche en el hotel donde se concentra el equipo.

“Estoy aquí para ayudar al equipo que sé muy bien está más bravo que nunca. Muy contento de volver a la pelota venezolana”, expresó en rápida declaración.

A diferencia de Herrera y Zabaleta, el zurdo antillano conoce la liga, toda vez que ya vistió en una ocasión el uniforme de Tigres de Aragua. Además, es un trotamundos del Caribe, pues se ha paseado por los montículos invernales de Puerto Rico, Dominicana y México.

Villegas listo para laborar

El lanzador Kender Villegas se incorporó este jueves a la pretemporada de Bravos, con la motivación y ganas de brindar una gran alegría a la fanaticada margariteña.

Este derecho nacido en Petare expresó que trae: “Las ganas de darle el primer título a la isla. Venimos enfocados, venimos a tratar de hacer lo que venía haciendo en México y ponerme a disposición del mánager en la ocasión que me necesite”, señaló el derecho, que este año vio acción con Bravos de León y Algodoneros Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Con respecto a su actuación en tierras aztecas, Villegas indicó que “fue una experiencia bien bonita. El año previo me preparé muy bien para sacar todos esos resultados. De verdad, contento porque fue una meta que me propuse y gracias a Dios las cosas se me dieron como lo tenía pensado. Sin embargo, una de las cosas que a me afectó mucho al llegar a México fue la altura, cuando me tocaba lanzar. Pero son cosas que obligan a prepararse bien. El problema fue superado, me brindaron la oportunidad. Se hizo lo que se tenía que hacer y se dieron buenos resultados”, explicó satisfecho por sus logros.

Este año, Villegas también formó parte de la Selección de Venezuela que acudió al Torneo Preolímpico.

“Desde niño soñé vestir el uniforme de Venezuela y se me presentó la oportunidad de representar a mi país con varios años ya de carrera profesional. Escuchar el Himno Nacional en la línea de cal fue algo muy emocionante. Sabía que mi familia me veía en esa competencia, representando a mi país. Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, no tengo dudas”, expresó con desbordante orgullo.

La Guaira / Redacción Web

