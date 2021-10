Conductores tienen opiniones encontradas respecto al aumento de precio en gasolina subsidiada

El anuncio del aumento fue publicado el pasado sábado 23 / Foto: Arturo Ramírez

A partir del domingo 24 de octubre entró en vigencia el nuevo precio de la gasolina subsidiada en el territorio nacional, lo cual ha generado diversas opiniones entre los conductores.

El aumentó, que según expertos fue de 1.900%, ubicó el combustible en Bs 0,10 por litro.

Es decir, quien adquiera 40 litros en una estación de servicio que expenda a costo subsidiado, deberá pagar Bs 4. El monto representa más de la mitad del salario mínimo actual, que permanece en siete bolívares.

Y esa es justamente una de las cosas que han traído disgusto a personas como Melvin Rivas, quien, a su juicio, ve ilógico que en el país aumente todo, menos lo que gana un trabajador.

“A mí me pagan tres dólares mensuales en mi empleo (poco más de 12 bolívares llevándolo al cambio). Entonces eso no me da ni para echarle gasolina al carro. Es un desastre por donde se le vea”, señaló.

Agregó que mientras los militares sigan al mando de las bombas el panorama de escasez de combustible se mantendrá igual, ya que “ese es su negocio”.

Por su parte, Francisco Mariño señaló que estaría de acuerdo con la medida si esta se tradujera en el fin de las colas para abastecerse.

“Si es para bien y vamos a ver más gasolina, no hay problema. Mientras tanto, no me parece que sea lo correcto”, acotó.

A su vez, William Villegas aseguró estar de acuerdo con la nueva tarifa del carburante porque “sigue siendo prácticamente regalado”.

No obstante, también coincidió en que es necesario un mayor abastecimiento para dar fin a las largas horas de espera y de paso eliminar el racionamiento de 120 litros de gasolina por mes en las estaciones subsidiadas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

