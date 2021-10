Pocos estudiantes y planteles en remodelación marcaron el regreso a clases presenciales

La poca presencia de estudiantes en calles, paradas de autobuses y hasta en las instituciones educativas marcaron el regreso a clases presenciales este 25 de octubre en Caracas tras 18 meses de clases online por la pandemia del coronavirus.

Entre las 7:00 y 8:00 am de este lunes, las paradas de autobuses y las unidades de transporte público de El Junquito, La Yaguara y San Martín (municipio Libertador) no estaban abarrotadas de uniformados para retornar a las escuelas, aunque uno que otro alumno sí iba listo para iniciar un nuevo año escolar.

Fueron varias las unidades educativas que no abrieron este 25 de octubre como instruyó el Ejecutivo nacional y que esperan hacerlo en los próximos días o cuando terminen con las reparaciones de última hora.

Los liceos Fermín Toro y Andrés Bello de Caracas fueron dos de las instituciones a la que acudió TalCual, pero en la que los arreglos impidieron que los estudiantes volvieran a clases presenciales y que obligan a los jóvenes a mantenerse con la educación a distancia.

El director del Complejo Educativo Andrés Bello, mejor conocido como Liceo Andrés Bello, Wilmer Marcano, informó que apenas la semana pasada comenzaron una reestructuración integral que incluye pintura, reparación del sistema eléctrico, reparación de la bomba porque no había agua en la institución, impermeabilización de las azoteas de los cuatro edificios, desmalezamiento y rehabilitación de las canchas deportivas.

Sin embargo, dijo que los estudiantes de educación media sí recibirán asesorías pedagógicas presenciales para Matemáticas, Química, Física, Biología e Inglés. Los alumnos de preescolar y primaria mantendrán sus clases a distancia y cada cierto tiempo deberán llevar las actividades en físico a la institución hasta que esté completamente acondicionada y retomen su asistencia normal.

El personal docente sí acudió al liceo Andrés Bello para realizar las carteleras con las actividades que los estudiantes deben realizar desde casa. Algunos alumnos también asistieron para saber qué asignaciones tenían agendadas.

El director no precisó la fecha para el retorno de los estudiantes, pero dijo que deberían culminar la remodelación antes de las elecciones regionales que serán el próximo 21 de noviembre. «La ministra Yelitze Santaella (de Educación) va a venir a reinaugurar la planta física y una vez esto se haga, nosotros empezaremos con el proceso presencial», adelantó el profesor Marcano.

Wilmer Marcano dijo que la institución educativa cuenta con 1.370 niños inscritos desde preescolar hasta bachillerato y aseguró que alrededor de 70% de los representantes «están confiando en las medidas de bioseguridad y en la seguridad del plantel para el regreso a clases presenciales».

Para que no se genere aglomeración con los más de mil estudiantes inscritos, el director detalló que armaron horarios para que no choquen y no haya gran cantidad de alumnos al mismo tiempo en el recinto. Dijo que atienden por grados, secciones y distintos horarios desde la mañana hasta la tarde.

En el Fermín Toro, un Guardia Nacional que custodia la puerta informó que este plantel mantiene las clases a distancia porque la institución está siendo reparada a fondo.

Otra escuela que no retornó a clases presenciales fue la Juan de Dios Guanche, ubicada en Pedregal, municipio Chacao del estado Miranda. Tienen pautado su retorno a las aulas este 26 de octubre.

Una docente de esta institución dijo desconocer sobre las motivaciones y expectativas de los padres y representantes por el regreso a clases presenciales. En cuanto a la dotación de kits de bioseguridad, afirmó que la Alcaldía de Chacao sí les ha enviado alcohol, gel antibacterial y tapabocas para usar en la escuela.

Uno de los detalles que llamó la atención en la escuela Juan de Dios Guanche fue que los baños estaban clausurados porque no había agua.

Regreso a clases por grupos

La directora de la Escuela Municipal Andrés Bello, de Chacao, Carmen Marrufo, dijo que en la institución había cierto silencio porque solo habían recibido la mitad de los estudiantes de cada grado. Indicó que iniciaron el retorno a las aulas por escala y que este 25 de octubre les había tocado a tercer, cuarto y quinto grado de primaria, que luego comenzaría bachillerato con algunos salones, después preescolar, y así atenderán a los alumnos, en dos horarios diferentes, para evitar las aglomeraciones.

En la escuela Andrés Bello los turnos son de 8:00 a 11:30 am y de 1:00 a 4:00 pm. Marrufo aseguró que los padres están felices con el regreso a clases presenciales.

Esta es otra de las instituciones a las que la Alcaldía de Chacao dotó con materiales de bioseguridad: alcohol, gel antibacterial y tapabocas. No obstante, la directora agregó que, de igual forma, tanto el personal que labora en la escuela como los estudiantes siempre llevan consigo materiales de bioseguridad.

En el liceo Gustavo Herrera de Chacao los únicos estudiantes que volvieron a clases presenciales este lunes fueron los de tercer y quinto año, quienes debían entregar carpetas con actividades asignadas con anterioridad y recibir asesorías.

Una docente de este liceo explicó que solo estarán recibiendo a diez alumnos por salón, durante cuatro horas cada día, por grupos distintos para evitar que todos asistan al mismo tiempo.

Indicó que la institución está siendo pintada, pero estas labores no se han culminado. La profesora dijo que no han recibido materiales de bioseguridad y que cada quien debe llevar su tapabocas y gel antibacterial.

En el interior del país se vio el mismo panorama

En Barcelona (Anzoátegui), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), San Antonio y El Piñal (Táchira) la asistencia a los centros educativos fue de media a poca, muchas de las instituciones aún tenían áreas en refracción o por reparar. Algunos planteles recibían a los estudiantes con programas de capacitación o equipos nuevos y con el Programa de Alimentación Escolar (PAE); otros con actividades de bienvenida y unos pocos con jornadas de vacunación.

También hubo quejas de algunos representantes, al no permitírseles ingresar en los recintos para constatar las condiciones en las que se encuentran. Padres de alumnos del liceo «Grupo Chile» de Barcelona indicaron a El Tiempo que querían «entrar para ver si dejaban seguros a sus hijos, no sabían a dónde los llevaban, ni dónde estaban las aulas».

En Barquisimeto diferentes planteles y docentes, entre ellos la Escuela Bolivariana «Ciudad de Maracaibo», organizaron actividades de bienvenida; mientras que en el Liceo Lisandro Alvarado de la capital larense recibieron a los jóvenes con una jornada de vacunación contra la covid-19. El equipo de Elimpulso.com pudo conocer que la vacuna que estaban aplicando era la china Sinopharm.

El Liceo «Federico Carmona» de Lara registró poca afluencia de estudiantes. En horas de esta tarde, la institución permanecía con puertas cerradas y en ellas, un cartel informativo donde se indica que la atención al público se realiza de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

80% de asistencia en Mérida

La Unidad Educativa «Ramón Ignacio Guerra» de Mérida tuvo un «80% de asistencia» este lunes. El plantel cuenta con una matrícula de 715 estudiantes, entre educación inicial, preescolar, primaria y media general. Tiene 67 docentes distribuidos en los tres niveles y modalidades y personal administrativo 8 personas; reseñó Radio Fe y Alegría.

«Hoy lunes 25 ha llegado un 80% de alumnos de la totalidad que esperábamos en el día de hoy que asistieran, el personal docente se reincorporó al 100%», indicó César Corredor, director del plantel, quien aclaró que los padres y representantes que tienen temor de llevar a sus hijos a clases por la covid-19, seguirán en la modalidad a distancia. También que se reactivará el PAE y que tendrán un programa para recolectar útiles escolares destinado a los niños que requieren apoyo en esta materia.

«El martes 26 esperamos comenzar el servicio del PAE, la modalidad va a ser que cada niño traiga su vianda del hogar y nosotros poderles servir la comida acá y el niño consuma los alimentos en casa para evitar el uso de cubiertos, la aglomeración de niños en el comedor», explicó.

Antes de los «buenos días» el gel antibacterial

En la escuela «República de Cuba» de San Antonio del Táchira los docentes recibieron a los estudiantes con gel antibacterial, los profesores iban supervisando que los niños se desinfectaran las manos antes de ingresar al plantel. En el Colegio Nazareth de esta misma localidad les tomaban la temperatura a los estudiantes antes de ingresar al recinto.

Mientras que El Piñal, en la Unidad Educativa Nacional «Francisco Tamayo», solo acondicionaron seis aulas y dos laboratorios, ubicados en la planta baja. Las otras plantas del recinto aún están en reparación. Ysabel Araque, directora del liceo indicó a La Nación que los jóvenes contarán con el comedor escolar, abastecido por el PAE y con un programa de la Unicef: «Herramientas para la vida», constituido por 10 tópicos que serán desarrollados por los docentes guías.

40% de asistencia en Yaracuy

La convocatoria hecha por las autoridades a estudiantes y docentes de San Felipe tuvo “mediana receptividad”, indicó el equipo de Yaracuy al Día, luego hacer un recorrido por varios planteles.

Según lo reseñado por el medio regional, en cada escuela el personal directivo, docente y administrativo «ideó estrategias distintas para garantizar que los escolares reciban atención evitando las aglomeraciones y garantizando las medidas de bioseguridad».

Ana Rodríguez, autoridad única de Educación en el estado Yaracuy, informó que 40% de los estudiantes se incorporaron en esta primera jornada, además afirmó que en la región existen 640 instituciones activas. También indicó que el 76% del personal del Ministerio de Educación está vacunado contra la covid-19 y que pronto comenzará con la inmunización de los alumnos.

En Bolívar, escuelas sin agua

En Ciudad Guayana, Bolívar, fue poca la asistencia. Algunos representantes que llevaron a sus hijos a las aulas indicaron al Correo del Caroní que ven positiva la vuelta a clases presenciales.

«Mi razón para traerlo es el tiempo que mi hijo ha perdido de clases (…) No es igual las clases en la escuela que en casa, los papás no estamos preparados como los educadores (…) Para empezar, veo el esquema de trabajo bien», dijo Andreina Gómez al diario regional.

Mientras que otro representante, Alexis Campos, señalaba que le gustaría que recibieran a su hijo por más días de los dos que tiene establecido asistir a clases presenciales.

«Hay temor porque la pandemia no ha pasado, pero lo traigo porque así él va recibiendo sus lecciones diarias, que en la casa las recibía, pero no de la misma forma como puede ser aquí», expresó.

En la Parroquia Unare también fue baja la asistencia. Y en uno de los centros visitados por el medio regional les indicaron que, aunque tenían disponible alcohol para el lavado de manos, el agua no llega de forma corriente y los baños no están acondicionados para el retorno a clases al haber sufrido hurtos.

La asistencia no debe ser obligatoria

En Vargas (ahora La Guaira) docentes y representantes cuestionaban la falta de personal obrero y de mantenimiento en las escuelas y de la ausencia de indicadores con las medidas de seguridad.

«Cada estudiante debe ir desayunado, con su gel o alcohol y el cubre boca. En cuanto a las instalaciones de la escuela, los baños se encuentran sin agua».

También denunciaron que en algunas instituciones indicaron a los representantes que «la asistencia debe ser obligatoria», dijo a TalCual Yersy León*, docente y representante.

La directriz de la zona educativa es que se mantengan las actividades on line. Teniendo en cuenta que dividen los salones y no habrá actividad diaria. La asistencia no es obligatoria.

En la mayoría de los centros educativos visitados el kit de bioseguridad (mascarillas, gel antibacterial, alcohol y careta) debe ser costeado por los representantes.

Sigue la expectativa

Este lunes mientras el Gobierno celebrara el inicio de clases presenciales, docentes se apostaron frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar que no existen condiciones pare el inicio de clases presenciales en Venezuela: falta de acceso a la vacunación contra la Covid-19 y el deterioro en las instituciones educativas del país fueron algunas de las demandas.

La noche del 24 octubre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el país sobrepasó la barrera de los 400.000 casos positivos de covid-19 y la cifra de fallecidos en total se situó en 4.810. Especialistas aseguran que el país atraviesa la tercera ola de contagios, y que la vacunación no llega al 40% de la población.

También, dos días antes del regreso a clases presenciales el Gobierno confirmaba el ajuste del precio del litro de gasolina subsidiada, pasó de estar en 0,005 a 0,10 bolívares, lo que representa un alza de 1.900%. Y este lunes Pdvsa autorizó a estaciones de servicio el alza en el precio del diésel a $0,50.

El avance de la pandemia y el acceso al transporte público y combustible son determinantes para la presencia de los estudiantes en las aulas, aseguran padres y representantes; quienes ven con buen ojo el regreso a la presencialidad, pero mantienen sus reservas.

