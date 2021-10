“Marianne Band Show” es la nueva propuesta musical de Anzoátegui

Marianne Gómez estudia cuarto semestre de Medicina en la UDO, núcleo Anzoátegui / Foto: Cortesía

“Nuestra propuesta llegó para darle un nuevo aire al ambiente musical, para refrescar, para mostrar que aún hay calidad y variedad, que la vida siempre puede mostrarnos una mejor faceta. Por eso estamos aquí y eso es lo que transmitimos en nuestras presentaciones, las cuales, además, vienen con mucha energía, innovación y con piezas que contagian a todo el público”.

Así definió la joven de 21 años, Marianne Berenice Gómez García, a la agrupación “Marianne Band Show”, de la que funge como vocalista. Acotó que ya han realizado varias presentaciones en diversos locales y han participado en espectáculos de la zona norte de Anzoátegui, estado donde nació el proyecto y cuyo mánager y productor es Roger “Big Rogers” Velásquez.

La joven, oriunda de Puerto La Cruz y que cursa cuarto semestre de Medicina en la Universidad de Oriente (UDO), comentó que está sumergida en el medio artístico desde que tenía tres años de edad, cuando inició en el baile y el modelaje. Tiempo más tarde estuvo en programas de talento y concursos de belleza. En 2005 ganó como Mini Reina de Sotillo y Mini Reina de Turismo.

“La música siempre ha sido parte de mí. Mi familia es muy musical a pesar de que no lo haya tomado profesionalmente. Comencé a bailar desde muy pequeña, pero siempre me imaginé que era la cantante a pesar de que no sabía que podía cantar. Mi mamá siempre me ha apoyado e inculcado buena música, al igual que mi abuela y mi tía Jenny, que cantan indirectamente, me fueron enseñando de géneros y artistas que me ayudaron en mi formación. Eso aportó mucho cuando nos fijamos que cantaba y formé mi estilo”, expresó Gómez, quien hace tres años se inclinó formalmente por el canto y la música.

La multifacética oriental indicó que la primera producción discográfica de “Marianne Band Show” se estima que sea lanzada al mercado el próximo año, “con el favor de Dios”, y espera contar con la colaboración de otros artistas en este álbum. Actualmente trabaja junto a su equipo para el estreno del tema promocional y del videoclip que lo acompañará. “Pronto daré más detalles”, afirmó.

Comentó que ya comenzaron conversaciones y evalúan algunas propuestas internacionales, específicamente de Monterrey, México.

“Todo esto bajo la conducción del mánager y productor “Big Rogers”, quien ha creído en nuestro talento y trabaja con la premisa de mantenernos unidos, como una familia”, acotó Gómez.

En la entrevista para El Tiempo, indicó que le gustaría hacer un tema con alguno de estos artistas venezolanos: Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza, Luis Fernando Borjas, Nella Rojas o Óscar D’ León. “Creo que han sumado mucho a la música nacional”.

“Marianne Band Show” está compuesta, en su mayoría, por jóvenes músicos, bailarines, cantantes y un staff técnico profesional.



Motivación

Gómez les envió un consejo a las personas que aún no se atreven a perseguir sus sueños por temor al fracaso. “No tengan miedo. No se queden con las ganas de hacer lo que quieren hacer porque luego quedarán con la pregunta de “¿Qué hubiera pasado sí…? Siempre mantengan la fe y la paciencia porque los tiempos de Dios son perfectos y Él dará lo que merecemos y necesitamos para aprender en su momento. Todo tomará sentido más adelante. Y entre más crezcan en lo que están haciendo aférrense más a su familia, a su gente, a sus raíces, para que les recuerden quienes son y por qué hacen lo que hacen. Mucha paciencia y mucha fe”.

El “Team Band Show” está integrado por nuevos talentos de la zona: Marcelo Sifontes (teclado), Óscar Manrrique (guitarra), Luis Velásquez (bajo), Diego García (percusión menor), Julito Ramos (percusión), Daniela Parra (batería), Baltazar Urbina (saxo) y José Allen (trombón). Además, cuenta con las bailarinas Desirée Meneses y Evanna Bottinni, y por supuesto la artista principal Marianne Gómez.

Tiempo compartido

Marianne Gómez comparte su tiempo entre la música y sus estudios de Medicina. “Gracias a Dios tengo el apoyo incondicional de mi mamá y mi familia. Ellos me apoyan y ayudan a no desviar el enfoque en mis dos proyectos”.

“A varios tengo años conociéndolos por haber compartido anteriormente con ellos en el arte y a otros tuve la dicha de conocerlos ahora con el proyecto. Y son personas muy talentosas las cuales el mundo debe ver su talento y marcar la nueva generación del mundo de la música”, afirmó la nacida y criada en Puerto La Cruz.

Estos nuevos talentos traen una propuesta musical diferente a la que se está acostumbrado a ver en los escenarios. “Dispuestos a dejar el corazón en la tarima para ofrecerle un buen show al público”.

Puerto La Cruz / María Alejandra Lunar





