Bravos de Atlanta quedó a una victoria de romper la sequía de 26 años sin ganar la Serie Mundial

Jorge Soler entró como emergente y conectó el jonrón de poner al frente a Bravos / Getty

Este equipo de Bravos de Atlanta no podría haber elegido una forma más adecuada de acercarse al borde de un campeonato de la Serie Mundial.

Un lanzador que pasó la mayor parte del año en las menores las mantuvo en él. Un toletero que llegó en una serie de intercambios se lo ganó.

Si este grupo valiente puede hacerlo una vez más, Bravos tendrá su primer título de la Serie en 26 años.



Dansby Swanson y el emergente Jorge Soler conectaron jonrones consecutivos en la séptima entrada el sábado por la noche, impulsando a Bravos a una victoria 3-2 sobre Astros de Houston y una ventaja dominante en la Serie 3-1.



El quinto juego es el domingo por la noche. Bravos puede concluir el campeonato en su campo local, tal como lo hizo cuando venció a Indios de Cleveland en 1995.



Seguro que han sido duros en casa, mejorando a 7-0 en esta postemporada.

“Es un momento genial para esta ciudad”, dijo Swanson. “Pero tenemos uno más. Tienen un gran club de béisbol allí y no podemos dar nada por sentado”.

Ese triunfo hace más de un cuarto de siglo en el antiguo estadio del condado de Atlanta-Fulton sigue siendo la única corona de la serie mundial de la franquicia desde que se mudó al sur profundo en 1966.

Esto es lo más cerca que ha estado Bravos de un segundo título desde entonces.

Qué corona tan improbable sería.



Bravos tropezó con .500 o peor hasta el 6 de agosto. Tuvo que reconstruir todos los jardines antes de la fecha límite de cambios del 30 de julio después de que el venezolano Ronald Acuña Jr se lastimara la rodilla y Marcell Ozuna fuera marginado por una lesión en la mano y problemas legales.



Ganó la División Este de la Liga Nacional con solo 88 victorias, la menor cantidad de cualquier equipo de playoffs, y menos incluso que dos equipos que no llegaron a la postemporada.



Con el expresidente Donald Trump mirando desde un palco privado en la línea del jardín derecho, Bravos recibió un gran impulso de un jugador muy improbable.



El exrecluta de primera ronda del draft, Kyle Wright, quien solo hizo dos apariciones en las mayores durante una temporada que pasó principalmente en Triple-A Gwinnett, logró 4 2/3 entradas críticas fuera del bullpen luego de que el abridor sorpresa Dylan Lee retirara solo a un bateador.



Wright apenas fue abrumador, permitiendo cinco hits, incluido un jonrón solitario del venezolano José Altuve en el cuarto que puso a Astros con ventaja de 2-0, y tres bases por bolas. Pero continuamente salió de los problemas, dando a Bravos una apariencia de esperanza hasta que la ofensiva se despertó.



“Probablemente no se da cuenta de lo que hizo, de lo grande que fue”, dijo el mánager de Atlanta, Brian Snitker. “Estoy muy orgulloso de cómo manejó la situación”.



Wright tiene un récord de carrera de 2-8 con una efectividad de 6.56. En dos aperturas de 2021 para Bravos, tuvo foja de 0-1 con efectividad de 9.95.

“Honestamente, estaba un poco perdido”, admitió. Se encontró justo a tiempo para Bravos.



En el sexto, Eddie Rosario se convirtió en el primer bateador de Atlanta en pasar la primera base con un doble de un out ante Brooks Raley.

Rosario terminó anotando en otro hit decisivo en postemporada de Austin Riley, quien conectó un sencillo de dos outs al jardín izquierdo contra Phil Maton.



Bravos dejó las bases llenas, pero no terminó. Así, diseñó asombrosamente el primer cambio de liderazgo de toda la Serie, con Swanson y Soler convirtiéndose en el tercer dúo en la historia de la Serie Mundial en conectar jonrones consecutivos que empataron y pusieron a un equipo por delante.



Los dos primeros chicos en hacerlo se llamaron Babe Ruth y Lou Gehrig.

Enfrentándose a Cristian Javier, Swanson tomó el camino opuesto para un jonrón que empató el juego a 2, la pelota pegó tan fuerte que rebotó en la sección de la mesa en las gradas del jardín derecho y rodó hasta el infield.

“Fue como, ‘¿Sabes qué? Vamos a deshacernos de todo lo demás y simplemente competir”, dijo Swanson. “¿Y sabes qué? Algo asombroso sucedió”.



La celebración apenas se había calmado cuando Soler, uno de los cuatro jardineros adquiridos en intercambios por el gerente general Alex Anthopoulos, saltó al plato como bateador emergente.



En un lanzamiento de 2-1 de Javier, Soler puso una carga en un control deslizante colgante y lo condujo hacia el bullpen de Astros por la izquierda. Yordan Alvarez se quedó colgando impotente sobre la cerca corta mientras la pelota pasaba por encima de su cabeza.



Luke Jackson trabajó un octavo sin anotaciones, consiguiendo una gran atrapada de Rosario que se estrelló contra la misma pared del jardín izquierdo sobre la que Soler conectó un jonrón, y Will Smith trabajó un noveno 1-2-3 para su sexto salvamento en seis oportunidades en esta postemporada.



Siete equipos han regresado de un déficit de 3-1 para ganar la Serie Mundial, siendo Cachorros el más reciente en 2016.



Bravos ciertamente sabe que no ha terminado. El año pasado, desperdició una ventaja de 3-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y perdió ante Dodgers.



Houston obtuvo justo lo que quería del abridor de 38 años Zack Greinke, quien lanzó cuatro entradas en blanco. El bullpen simplemente no pudo aguantar. Ahora, no hay más margen de error.



“Básicamente, concéntrate en un juego a la vez. Eso es todo”, dijo Altuve. “Si ganamos mañana, intentaremos ganar el sexto juego y ver qué pasa. Pero tenemos que concentrarnos en un juego, y ese juego es mañana”.



Puerto La Cruz / José Barberi



