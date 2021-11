Aumento del pasaje BTR tomó por sorpresa a algunos usuarios

Los estudiantes están exentos del pago de pasaje en estas unidades / Foto: Cortesía

Desde el pasado lunes 1ero de noviembre está vigente el aumento del pasaje en el sistema de Bus de Tránsito Rápido (BTR) Cacique Cayaurima, lo cual tomó por sorpresa a algunos usuarios.

De Bs 0,10, que era el costo anterior, ahora el boleto en estas unidades pasó a costar Bs 0,50. Aún por debajo del precio en el transporte privado que presta servicio público, que oscila entre Bs 1,00 y Bs 2,00, dependiendo de la hora y ruta a tomar.

Aunque se sorprendió cuando le dijeron la nueva tarifa, Celestina Ramos considera que este incremento no representa mayor problema, tomando en cuenta que sigue siendo económico y que los operarios han comenzado a trabajar hasta un poco más de las 5:00 pm, como venía siendo costumbre.

“Afortunadamente los choferes del BTR son un poco más flexibles que los otros y no se oponen a que uno suba cuando no tiene el pasaje completo. Por eso no me preocupo tanto”, manifestó la usuaria.

Por su parte, Milagros Medina sugirió que este tipo de decisiones deberían participarlas a los pasajeros con antelación y no el mismo día.

“Yo soy una que a veces salgo con lo justo para ir y venir en estos buses. Entonces, si no hay información previa, podría pasar que el dinero no me alcanzaría ni para irme”, señaló.

Lo cierto del caso es que la alternativa que representa el sistema BTR, que está cerca de cumplir seis años de inaugurado, sigue siendo la más asequible para una parte de la población.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

(Visited 1 times, 47 visits today)

Share This:



































Comentarios