Christian Zabala: “Cada día de entrenamiento nos proporciona un día más de vida”

La mayoría de las personas anhela lucir un cuerpo bien definido, con los músculos tonificados, ya que mantenerse en forma es sinónimo de una buena salud física y mental. Sin embargo, esto no sólo se logra con esfuerzo, dedicación y con cualquier ejercicio, sino que deben tener los entrenamientos correctos.

“Actualmente existen muchos falsos profetas fitness, te prometen mejorar tu cuerpo y pasan los meses y nunca aparecen los cambios. No todo lo que te hace sudar es cardio, no todo lo que te cansa es entrenamiento. No es cuestión de milagros, es cuestión de entrenar de verdad”. Así lo afirmó el entrenador personal Christian Zabala.

“Zabalatrainer”, como es conocido en el medio, tiene tres décadas de experiencia en el mundo fitness y cuenta con certificados avalados a nivel internacional. Comentó que su especialidad es el “Wellness Fitness”, que se basa en coordinar el trabajo físico con el psicológico; es decir, fomenta el equilibrio saludable entre el nivel mental, físico y emocional de las personas.

“Cada día de entrenamiento nos proporciona un día más de vida. Cuando cambia el cuerpo de las personas cambia mucho más que su silueta y su peso: cambia su salud desde muchos aspectos: su autoestima, su fuerza y resistencia. Además, cambia su vida sexual con su pareja. Tengo muchas clientas que me han confesado que después de adelgazar conmigo salieron embarazadas, y es muy normal ya que todo nuestro organismo funciona mejor”, expresó el graduado en Publicidad y Mercadeo.

El maracucho señaló que cualquier persona puede mejorar su apariencia si no se siente cómoda con ella. Aseguró que hay quienes realizan esos procedimientos sin usar medicamentos o esteroides, pero no todos logran los resultados necesarios. “Todos los días trato de ofrecer mi servicio de la manera más ética y profesional que puedo para garantizar los resultados de mis clientes ya que su satisfacción va a generar buenos comentarios entre su círculo de amistades”.

“El entrenamiento con pesas dentro de los gimnasios es el núcleo de la salud, las máquinas de peso guiado evitan posibles lesiones. Cuando entrenamos, cambian muchas cosas de manera positiva tanto internamente como visualmente; incluso, sentimentalmente nos cambian la autoestima, la vanidad y la proactividad”, acotó Zabala.



Guía nutricional y de ejercicios

Zabala es el creador de Lipotraining, un novedoso sistema de entrenamiento personalizado súper intensivo, el cual se basa en la aceleración metabólica para garantizar los resultados requeridos.

A raíz de su trayectoria, el venezolano cuenta con un libro “Lipotraining”, donde refleja rutinas de ejercicio y modelos de dietas a seguir durante las semanas de entrenamiento. Además, creó “Come para vivir, no vivas para comer”, un libro de recetas gourmet light.

“Todos los cuerpos son diferentes por factores genéticos y hereditarios, también por la manera de alimentarse. Los entrenamientos personalizados permiten ejercitar con más énfasis las zonas musculares donde cada quien necesita más trabajo; ninguna rutina debe ser igual para varias personas, cada persona debe tener una rutina enfocada en sus metas personales y según sus capacidades de fuerza y resistencia”, añadió.

“Zabalatrainer” destacó que la salud siempre será importante. Además, acotó que el problema de obesidad cada año es mayor, al igual que la cantidad de infartos por sobrepeso, que afecta a una gran parte de la población. “Una muestra es la cantidad de operaciones de estómago que se realizan todos los años y estamos hablando de costos altísimos. Estas personas, luego de someterse a estas intervenciones, igual necesitan entrenar las otras zonas del cuerpo. Creo que el entrenamiento personalizado con pesas dentro de los gimnasios está creciendo y va a seguir así. Sólo debemos educar al público de dichos gimnasios para que pueda seleccionar bien con qué entrenador va a trabajar”.

El entrenador personal trabaja con mujeres, hombres, adolescentes, animadores, presentadores de televisión, locutores, artistas musicales, beisbolistas y tenistas, entre otros. En su carrera ha hecho rutinas con los cantantes zulianos Enio López (Tecupae) y Pipo Ramírez de Mermelada Bunch, los integrantes de Bacanos y Vos Veis. “Tengo varias fotos de antes y después que son como trofeos o reconocimientos que me llenan de orgullo”, aseguró.

Reseña

Christian Zabala inició su carrera como entrenador cuando estaba cerca de cumplir los 15 años. Se inscribió en un gimnasio para aumentar su fuerza y así poder conseguir ser firmado como beisbolista profesional a los 16. En ese entonces compró libros y guías que lo ayudaran con su entrenamiento.

”Esas guías eran nada más y nada menos que el mejor entrenador de la historia —el gran Joe Weider—, quien popularizó el culturismo y el entrenamiento con pesas. ‘Fue el entrenador de Arnold Schwarzenegger’’. Como yo era el dueño de esos libros, me los llevaba al gimnasio y guiándome por los dibujos y toda la información técnica realizaba mis rutinas. Al poco tiempo, las personas querían entrenar con mis libros, pero ‘como eran míos’ yo coordinaba las rutinas de todos. El dueño del gimnasio se enteró de esa situación y terminó mi formación. Nada más y nada menos que el señor José Sardi —el ‘Joe Weider’ zuliano—, que fundó el fisiculturismo en su estado e impulsó el culturismo y fitness de Venezuela. Además de ser fundador de los primeros gimnasios, organizador de los primeros eventos, preparador de atletas internacionales tanto en culturismo como en levantamiento de pesas, modalidad potencia y modalidad olímpica. Luego de eso me enamoré de su hija y el béisbol desapareció de mi vida”, dijo entre risas.

Recordó con jocosidad que la segunda vez que fue a un evento fitness de gran importancia en Centroamérica, donde tenía que dar una charla sobre su sistema Lipotraining, el día anterior fue a la fiesta de antesala de la convención con el dueño y los organizadores, y por poco llega tarde a la exposición de su tema debido a que había conocido a una mujer en la celebración y él la invitó a desayunar “y no me acordaba. Palabras más, palabras menos, se me fueron las horas y tuve que salir como loco al evento y ya la gente estaba sentada esperando y el dueño molesto, pero logré llegar 10 minutos antes de las 2:00 pm. Les di mi USB con mi intro audiovisual. Gracias a Dios me fue súper bien en mi charla y sigo participando en la expo con el dueño y los organizadores. Me siguen invitando a las fiestas”, comentó mientras se reía.

Si desea conocer más sobre el trabajo de Christian Zabala lo puede seguir en su cuenta de Instagram @zabalatrainer.

Puerto La Cruz / María Alejandra Lunar



