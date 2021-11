Luis Gil: “No vamos a permitir que esa triste historia de protectores vuelva a repetirse”

Entre 2013 y 2018, Luis Gil se desempeñó como concejal del municipio Guanta / Foto: Jesús Bermúdez

Pese a que desde 2008 ha quedado demostrado que la mayoría de la población de Guanta apoya al chavismo –desde ese año hasta la fecha ha habido sólo alcaldes oficialistas–, el candidato de la Alianza Democrática de Venezuela, Luis Gil, afirma que ganará las elecciones del 21 de noviembre (21-N) y se convertirá en el nuevo mandatario local de la ciudad portuaria.

Entre 2013 y 2018 fue una de las voces críticas del gobierno de Jhonnathan Marín mientras se desempeñó como concejal de la jurisdicción, pero ahora quiere dar un paso más fuerte y convertirse en el nuevo alcalde que “gobierne para todos los guanteños”.

– ¿Por qué decidió lanzarse como candidato a alcalde?

– Para hacer lo que nunca se ha hecho. Nos metimos en este proceso con una misión: servirle al guanteño y gestionar las soluciones de los problemas en los mismos barrios. Eso nunca se ha hecho.

-¿Se siente a gusto con los partidos que lo apoyan?

– No es un secreto para nadie que los partidos políticos no viven su mejor momento. Hay fallas estructurales en todos, pero allí están los que aún creen en su ideología y hemos hecho una gran alianza. Hasta el momento nos apoyan 11 partidos políticos, somos la alianza más grande en el estado. Nos sentimos orgullosos de cada uno de los respaldos y a todos les agradecemos.

-¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir como candidato?

– Lo más difícil es llegar a casa con un cúmulo de problemas que se meten en el corazón, ver a los niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen qué comer, gente diciendo ‘Luis Gil, ayúdame’, y no tenemos la oportunidad de ayudarla porque no somos gobierno. Y, sin embargo, siempre gestionamos una labor social para que llegue algo de ayuda a los más pobres.

-¿Y lo más satisfactorio?

– Lo más satisfactorio es el reconocimiento y respaldo de nuestra lucha. Ya son 11 años luchando y el reconocimiento de nuestro esfuerzo nos llena de energía y nos impulsa a seguir.

-¿De dónde sale el dinero que usa para llevar a cabo su campaña?

– Mi campaña electoral, que maneja muy pocos recursos, es apoyada por algunos amigos empresarios que colaboran, y (hay) del bolsillo de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de 30 años de ejercicio profesional del derecho, en los cuales hemos tenido la posibilidad de vivir cómodamente –sin lujos, pero cómodos– y esto ha permitido tener algunos ahorros, con los cuales estamos pagando los gastos.

– ¿Cuál es su propuesta de gobierno para los electores?

– Fundamentalmente es una respuesta a la queja, que es atención. La gente quiere un gobierno diferente, que gobierne de puertas abiertas. En infraestructura tenemos planes de cómo resolver el grave problema del agua. Guanta es una ciudad que está sobre un río y sobre ese río no hay agua en los grifos porque ha habido falta de gerencia. Si nosotros en la zona alta de Guanta fabricamos unos pozos, que en Guanta son de mediana profundidad, y les ponemos microplantas de tratamiento por gravedad, bajamos el agua y por lo menos en Chorrerón solucionamos todo el problema. Tenemos planes en alumbrado público, proyecto de ciudad limpia, planes en desarrollo humanos, y la universidad del mar para que el guanteño se prepare en las materias que son afines a las potencialidades del municipio: idioma, puertos, mecánica diésel, aduana, servicio turístico. El guanteño tiene el privilegio de tener el circuito de playa más bonito de Venezuela. Si preparamos al guanteño en servicio turístico, el guanteño va a vivir del turismo.

-¿Cómo piensa concretar su plan de gobierno en un país en crisis, sin recursos económicos y casi al borde de la ruina?

-Tenemos el privilegio de tener un municipio que genera ingresos propios. En este momento por Guanta sale toda la chatarra que se está vendiendo en Venezuela. Nosotros tenemos una almacenadora que se municipalizó en períodos anteriores, que es la almacenadora Conoma. Vamos a almacenar toda la chatarra que pasa, vamos a cobrar lo justo y de allí vamos a sacar el dinero para desarrollar muchos planes, pagarles a maestros, empleados de alcaldía. Además vamos a emprender, junto con el gobernador José Brito, para que se dé participación accionaria al municipio en la explotación cementera para adecuarla y que esa industria genere ingresos a Guanta.

-De ganar, ¿ya tiene pensado quiénes lo acompañarán en el gabinete?

-El equipo de gobierno está formado por la misma gente que estamos trabajando en la campaña y los que están elaborando el plan de gobierno, además del talento que encontramos en cada barrio. Hay muchos profesionales que están sin trabajo. De Guanta saldrá el personal calificado para hacer lo que nunca se ha hecho en Guanta.

-¿Cree que podrá gobernar con facilidad si el mandatario regional es de una tendencia diferente a la suya?

-Estamos claros en que la democracia es alternabilidad y que la democracia es la posibilidad de que nos entendamos y respetemos la ideología política de cada quien, pero yo entiendo que si alguien asume la gobernación lo hace para que todos vivamos mejor. En ese sentido, tenemos las mismas intenciones. La política no puede separarnos sino ser en beneficio de todos los ciudadanos.

-¿En qué se diferenciaría su gestión de la de los gobiernos chavistas?

-Nosotros no vamos a ser gobierno sectario ni vamos a abrir una puerta trasera por el despacho para irnos, mientras la gente nos está esperando. Ellos se perdieron, no visitan los barrios, se vieron colmados de problemas y prefirieron huir, mientras Guanta pasa trabajo. Esa dirigencia política de ambos bandos no le dice nada al país. A la gente le está diciendo algo quienes nunca nos hemos ido del barrio, los que llamamos a votar porque no hay otro camino que el electoral. El chavismo se agotó como proyecto político con la muerte de Chávez, porque sus herederos no dieron la talla, enterraron a Venezuela.

-Desde 2008, el municipio ha sido gobernado por representantes del chavismo, ¿qué es lo bueno y lo malo que han dejado estas gestiones?

-Yo, que fui un crítico acérrimo y tuve oportunidad de ser concejal en la gestión de Marín, debo reconocer que Jhonnathan hizo gestión y la gente reconoce que hizo gestión. En ese gobierno se llevó gas directo a casa, se construyeron cuatros estadios, se terminó de construir el puente Toronoima… De verdad que de la última gestión, sin caer en temas personales, tengo que decir que no he visto nada que haya hecho Marcelo (Galvis) en beneficio de los guanteños. Se va sin hacer una buena obra. Por eso decimos que nos toca a nosotros tomar la batuta y vamos a ser el mejor gobierno de la historia de Guanta.

-¿Cree que Maduro lo dejará gobernar o le nombrará un protector en su municipio?

-Maduro no puede ponernos un protector porque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que la primera autoridad civil en el municipio es el alcalde y nosotros conocemos la ley y la vamos a hacer respetar. Además, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo guanteño. Yo he visto con beneplácito el anuncio del Presidente de la República que se acabó la era de los protectores, y es que, además, los nuevos alcaldes consolidados con sus liderazgos, los nuevos gobernadores consolidados, no vamos a permitir que esa triste historia de los protectores vuelva a repetirse ni en Guanta ni en Anzoátegui.

-¿Cree que el diputado José Brito actuó bien al hacer una gira por Europa y Colombia para supuestamente respaldar la honestidad de Alex Saab, quien hoy está preso en Estados Unidos?

-Yo creo que la pregunta parte de una premisa falsa. El diputado José Brito viajó a Europa, pero para acusar al corrupto más grande que ha existido en la historia de Venezuela: Rafael Ramírez. Y los tentáculos de Rafael Ramírez, que los tiene en Gobierno y en la oposición, quisieron aniquilar la moral del parlamentario José Brito. Brito no conoce a Alex Saab, jamás lo ha visto. El financiamiento de ese viaje me tocó a mí. Nadie ha presentado nunca ningún documento firmado por José Brito donde exonere de culpa a Alex Saab de ninguno de los delitos que se le están imputando. Por el contrario, el dirigente y candidato a gobernador por Voluntad Popular, partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, el señor Freddy Superlano, sí firmó por lo menos cinco oficios donde exonera de responsabilidades a las empresas de Alex Saab, y Juan Guaidó lo defendió; siendo el presidente de la comisión de contraloría exoneró a Alex Saab. Lo que pasa es que Brito es el pelo malo, el hijo de la empanadera, el gordo, y ahorita le cayeron encima. Quisieron destruirlo y no pudieron. Hoy, José Brito es el líder de Anzoátegui y va a ganar la gobernación del estado.

Perfil y algo más Luis Rafael Gil García es un abogado guanteño que desde hace varios años se ha desempeñado como político. Militó en el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) y luego formó parte de las filas de Primero Justicia (PJ), antes de que esa organización fuera intervenida. Entre 2013 y 2018 se desempeñó como concejal del municipio y luego se convirtió en consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Actualmente es candidato a la Alcaldía de Guanta por los partidos que conforman la Alianza Democrática de Venezuela.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez Pino

