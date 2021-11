José Brito: si alguien presenta una carta firmada por mí en favor de Alex Saab, renuncio a mi candidatura

Según Brito, su candidatura va liderando las encuestas con 10 puntos de ventaja por encima de Luis Marcano, quien aparece en el segundo / Foto: Instagram (@josebritove)

José Brito, administrador de profesión y quien se ha dedicado a la política desde hace varios años, ha visto cómo su candidatura a la gobernación del estado Anzoátegui ha estado rodeada de polémica y acusaciones desde su anuncio.

Fue concejal en el municipio Simón Rodríguez desde 2005 hasta 2008; y en 2013 fue aspirante a esa alcaldía con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero perdió ante su oponente chavista.

En 2015 se ganó una curul como diputado en la Asamblea Nacional (AN) siendo militante en ese entonces de Primero Justicia (PJ). No obstante, fue expulsado de la tolda aurinegra y en 2020 fue reelecto como parlamentario, esta vez con el respaldo de Primero Venezuela.

-¿Por qué decidió lanzarse como candidato a gobernador?

-Quiero ser gobernador para hacer lo que nunca se hizo en Anzoátegui. Hay un viejo planteamiento que hoy cobra más fuerza: “Anzoátegui lo tiene todo”. Pero le ha faltado un buen gobierno.

-¿Se siente a gusto con los partidos que lo apoyan?

-Sí, pero mucho más a gusto de lo que está ocurriendo en Anzoátegui para toda Venezuela. Estamos despolarizando el país porque la sociedad es mucho más que un partido político. Hace un año era impensable presentar una propuesta nuestra en un escenario donde había dos extremos bien marcados. Sin embargo, la gente entendió que en la política y en la vida hay matices; y desechó las radicalizaciones.

-A su juicio, ¿por qué no se llegó a un acuerdo de candidatura unitaria con Antonio Barreto Sira?

-Por habernos subestimado. Ellos creían que con la “política de la manito” tenían al elector asegurado, pero resulta que no es así. Esto no se trata de colores, se trata de razones. Los problemas de los políticos sólo les importan a los políticos, mientras los problemas de la gente siguen ahí, latentes y esperando que “le pongan el cascabel al gato”.

-¿Cree que esto pueda afectar en la contienda con Luis Marcano?

-Este movimiento emergente y social de Lo Bueno Viene Ya está ganando, según todas las empresas encuestadoras. Pretendían ocultar una realidad que ya se les sale. Sin embargo, reconozco que me hace falta el porcentaje que hasta ahora acumula el señor (Antonio) Barreto, porque creo en la política del encuentro.

Resultado de la gira europea

-¿Qué pasó en la gira por Europa y Colombia en la que usted participó y que tanto se le cuestiona? ¿Realmente fue para respaldar la honestidad de Alex Saab?

-Fuimos a denunciar a Rafael Ramírez (expresidente de Pdvsa). Pero allá descubrimos que este señor es amo de Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa y Julio Borges, entre otros. La verdad es hija del tiempo y ya han salido cartas que respaldan lo que decimos. Yo pasé de denunciante a denunciado, pero si alguien presenta una carta firmada por mí en favor de Alex Saab, yo renuncio a mi candidatura inmediatamente. Los reto. El que le dio la carta de buena conducta a Alex Saab fue Freddy Superlano, hoy candidato a la gobernación de Barinas apoyado por la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) y por Leopoldo López.

-¿Qué opina de que lo llamen “alacrán”?

-Que me adjetiven y descalifiquen como quieran. Yo me quedo con la gente. Y eso nos ha llevado a ser una opción real para la gobernación del estado Anzoátegui.

-¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir como candidato?

-Conocer el hambre, ver gente que se ha muerto de mengua, por falta de medicamentos. Yo pensaba que había miseria, pero no como la que he visto.

-¿Y lo más satisfactorio?

-Ver cómo un pueblo se rebela ante la manipulación. Darle esperanza a la gente. Entender que el dinero no lo es todo.

-¿De dónde sale el dinero que usa para llevar a cabo su campaña?

-Político que no se mete la mano en el bolsillo no se meta en esto. Es primordial aplicar principios de gerencia política. Lo poco o lo mucho, estamos haciendo que le llegue a muchos. Hay que tener el don del convencimiento y liderazgo para presentar un plan ante empresarios y que estos te respalden.

-¿Cuál es su propuesta de gobierno para los electores?

-En nuestro plan de gobierno, que se llama “Enamórate de Anzoátegui”, hay unas líneas generales establecidas, pero la esencia de mi acción de gobierno será la “misión Droopy”. Es decir, si me sacan por la puerta me meto por la ventana. Voy a tocar la puerta que haya que tocar para que los recursos que deben llegar al estado lleguen de una vez por todas. También hay que detener el robo a escuelas y universidades como la UDO. Al que lo haga, voy a exigir que me lo busquen y yo mismo voy a tomar medidas. Aquí tiene que haber sentido de autoridad y pertenencia para que se acaben las acciones delictivas.

Programa de gobierno

-¿Cómo piensa concretar su plan de gobierno en un país en crisis, sin recursos económicos y casi al borde de la ruina?

-Tiene que haber un viraje en materia económica. Hay que abrirse al mercado. El empresario no es mi enemigo, puede ser mi gran aliado. Pero también hay que levantar las sanciones, que terminaron potenciando la crisis preexistente en Venezuela y le han hecho un profundo daño. Yo quiero pelear por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. No puede ser que a Anzoátegui, un estado que tiene la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), no se le trate de manera especial. Hay que gestionar la venta de las montañas de coque y que de ahí le quede un porcentaje al estado para invertirlo, independientemente de quién lo haga. También planeamos fomentar la producción a través de la minería de criptomonedas.

-De ganar, ¿ya tiene pensado quiénes lo acompañarán en el gabinete de gobierno?

-No contemos los pollos antes de nacer. Yo en estos momentos estoy abocado a darle esperanza a Anzoátegui. Todo a su tiempo. Primero debemos ganar el 21 de noviembre (21-N).

-¿Cree que el presidente Nicolás Maduro lo dejará gobernar con facilidad o le impondrá un protectorado?

-En el mundo de las peleas de gallos hay un principio para destacar. Ahí no se usan tickets ni nada; sólo la palabra del gallero, y a todos hay que cumplirles. Hay que tener palabra de gallero. De eso se trata.

-¿En qué se diferenciaría su gestión de la de los últimos gobiernos?

-Yo estoy luchando contra la desidia, el abandono y la traición. Y evidentemente tenemos que ser lo contrario a eso. No soy el que más sabe, pero soy un hombre que aprendí. Nadie sufre por lo que no ve. Por eso, hay que acercarse a la gente.

Evaluación de gobiernos

-¿Qué es lo bueno y lo malo que han dejado las gestiones de los últimos gobernadores en el estado? Tanto chavistas como el último de oposición

-Hay dos personas en especial con las que tengo diferencias políticas, pero hay que reconocerles algunas cosas. David de Lima es el único gobernador que le hizo 18 kilómetros a la autopista El Tigre-Cantaura. Mientras tanto, Tarek William Saab tuvo una gestión deportiva y social de primera.

“Gesto de magnanimidad”

José Brito pidió al actual gobernador del estado, Antonio Barreto Sira, que tenga un “gesto de magnanimidad como el que tuvo David de Lima con él en 2004 y se aparte de sus aspiraciones para que el pueblo decida”.

“Queda de su parte cómo quiere despedirse. Pero tiene la oportunidad de hacerlo de una manera que será bien recordada por los anzoatiguenses”, señaló.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

