“Estoy comprometido con el crecimiento de mi ciudad”. Esta es una de las razones principales por las cuales el alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, optará por la reelección este 21 de noviembre (21-N) en los comicios regionales y municipales.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Fuerza Vecinal son algunas de las organizaciones que postularon su nombre para la venidera contienda.

Asegura que a pesar de que ha logrado varios aspectos dentro de su gestión, aún no está conforme y por tal razón quiere seguir trabajando hasta lograr una mejor ciudad.

Diálogo directo

-¿Por qué decidió lanzarse otra vez como candidato a alcalde del municipio Urbaneja?

-Luego de que nosotros ganamos las elecciones y comenzamos a ejecutar nuestro plan de gobierno, nos encontramos con una ciudad oscura, llena de basura, víctima de la desatención y la anarquía. Pero hemos logrado concretar lo ordinario, hemos logrado tener la ciudad más limpia de Venezuela, iluminada casi 100% con tecnología LED. Hemos logrado tener un municipio ordenado, pero sobre todo hemos logrado tener un municipio que va en franco crecimiento económico. En Lechería hemos logrado la inversión privada porque hay seguridad jurídica. Hemos logrado lo ordinario, para ahora concretar esa ciudad extraordinaria, ese municipio distinto que todos queremos.

-¿Se siente a gusto con los partidos que lo apoyan?

-Sí, por supuesto. Estamos apoyados por un conglomerado de verdaderos demócratas y de instituciones políticas que han estado trabajando por lograr la libertad de Venezuela desde hace muchísimos años. Estamos unidos en un proyecto de unidad verdadera.

-¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir como candidato?

-Recuerda que cuando estamos en gestión la campaña es una suerte de mixtura, ya que a donde llegamos no sólo ven al candidato sino al alcalde, y evidentemente la serie de obstáculos que nos presentan por ser opositores desde Miraflores, a veces, nos genera algo de frustración. A veces tener la policía intervenida, aunque hemos avanzado muchísimo en recuperarla, y estamos ya a punto de lograr que sea reconocido un director nombrado por la Alcaldía. Genera muchísima frustración que, para poner orden, dependemos de unos lineamientos que no se dan desde la alcaldía.

-¿Y lo más satisfactorio?

-Lo más satisfactorio es ver a toda una ciudad consciente de que hemos hecho un trabajo en conjunto, de que nos hemos reinventado, de que hemos salido adelante incluso ante una pandemia. La ciudad ha resistido gracias a la unión perfecta entre el empresario, el vecino, las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), los médicos y la alcaldía. Eso genera muchísima satisfacción, puesto que es un músculo que se mueve al unísono con el crecimiento de la ciudad.

Más respuestas

-¿De dónde sale el dinero que usa para llevar a cabo su campaña?

-Cuando hablamos de dinero lo enfocamos más bien en los apoyos que hemos recibido de vecinos, empresarios, personas que están comprometidas con ese crecimiento que ha tenido la ciudad. Los vecinos saben de todos los embates que sufrimos los opositores, que los recursos que deberían llegar no llegan, que el alto costo de la vida nos ha generado incluso detrimento en la disponibilidad de los recursos para hacer lo que nos compete porque hemos debido asumir algo que no nos compete. Por ejemplo, hemos asumido cuestiones que competen a Corpoelec o Hidrocaribe, y lo hacemos con cariño porque sabemos que va ligado a la vida de nuestros vecinos.

-¿Cuál es su propuesta de gobierno para los electores?

-Nuestra propuesta de gobierno es la continuación de lo que es la concreción de esa ciudad inteligente que hemos querido implementar. Ya hemos logrado la iluminación amigable con el medio ambiente, hemos logrado mantenerla limpia, hemos recuperado las plaza y principales espacios públicos, hemos ordenado el tránsito, hemos hecho un trabajo importantísimo en nuestra clínica municipal, que tenía apenas tres especialidades médicas y hoy cuenta con más de 25. Ahora todo tiene que ir en crecimiento. En esta nueva gestión vamos a instalar un salón de imagenología, vamos a tener mamografías, además de la construcción de una nueva planta para tener un área de hospitalización. Igualmente estamos profundizando en gestión social y la educación con planes como Educarte, Recrearte, planes de música. Otra cosa importante es la construcción de la clínica veterinaria municipal, al igual que el primer vivero municipal para mantener el municipio lo más verde posible.

-¿Cómo piensa concretar su plan de gobierno en un país en crisis y sin recursos económicos?

-Reinventándonos. Nos hemos reinventado durante cuatro años porque llegamos a un municipio que no recaudaba, cambiamos la política fiscal, cambiamos la forma de recaudación y de pago. Sin embargo, cuando logramos aumentar la recaudación, llegó la pandemia y bajaron bastante los montos de la recaudación municipal, y ahí viene la reinvención con ese vecino que quiere vivir bien, con ese vecino que invierte en el municipio porque tiene seguridad jurídica. Ejemplo, levantamos el teléfono y hablamos con alguna empresa que venda pintura hacemos una compra y parte de esa compra es una donación. Es cambiarle la dinámica a la gestión. Cuando comenzamos a autogestionar nuestros propios recursos, nuestras propias obras y comenzamos a trabajar mancomunadamente con los vecinos y las fuerzas vivas y comerciantes de nuestra ciudad, evidentemente las cosas comienzan a fluir.

-De ganar las elecciones, ¿realizará algún cambio en su gabinete?

-Cuando ganemos las elecciones, que es un hecho que damos por cierto este 21 de noviembre, nosotros, en su mayoría lo vamos a mantener, porque ha venido funcionando. Lo que hay es que incrementarles las herramientas de trabajo a personas dignas. En mi gabinete están las mejores personas que yo conozco. Habrá algunos cambios pequeños para que entre en una dinámica de mejoramiento y los proyectos también cambien.

Dificultades

-¿Cree que podrá gobernar con facilidad si el mandatario regional es de una tendencia diferente a la suya?

-Tampoco es algo que tenga planteado, pues para mí queda claro que Antonio Barreto Sira será el próximo gobernador, puesto que la Unidad está trabajando en un solo bloque, por el cambio verdadero que requiere nuestro estado. Estoy seguro de que el voto lo va favorecer, y en esta nueva dinámica los protectores van a desaparecer.

-Ante la gran cantidad de candidatos opositores, ¿este año la ciudad está en riesgo de pasar a manos del Psuv por primera vez en la historia?

-Como te digo, nosotros no tenemos ningún tipo de duda del triunfo de la Unidad. No tenemos cómo medir algunas formas en las que el chavismo pueda penetrar nuestra ciudad. Sin duda alguna, luego de nosotros, será el candidato del oficialismo el que se acerque más a la votación de la Unidad por ser con quien evidentemente siempre se ha llevado la confrontación política. Las demás candidaturas obedecen es a una dinámica del propio régimen para buscar maneras de dividir y sorprender en la buena fe a los vecinos de Lechería con gente que dice ser opositora, pero claramente no lo es, puesto que los apoyos no van de la mano de la democracia, la unidad y la libertad.

-En las últimas presidenciales y en las parlamentarias, un sector grande de la oposición llamó a la abstención, ¿por qué el 21 de noviembre sí se debe votar?

-Nosotros participamos en el 2017 cuando los partidos principales del G4 dijeron que no. Participamos y ganamos. La misma decisión tomaron en el 2018, cuando fueron las elecciones de concejos municipales, también participamos y ganamos nuestra cámara municipal. Sin embargo en 2017 y 2018 fue decisión de los partidos no participar. Ahora, a partir de 2018 hubo inhabilitación de partidos y a esos partidos les fueron secuestradas sus tarjetas, evidentemente los líderes principales de esos partidos no tenían donde participar. El Consejo Nacional Electoral fue electo entre gallos y medianoche y fue hecho a la medida del gobierno de Nicolás Maduro, entonces las condiciones no existían. ¿Si han cambiado las condiciones? Por supuesto. Ahora tenemos a los partidos decidiendo participar, con una tarjeta habilitada como lo es la tarjeta de Unidad, con un CNE lo más equilibrado hemos podido tener en los últimos 20 años, porque tenemos rectores que velan por la igualdad y la transparencia. Y lo más importante de todo: la gente comprendió que ya pasamos a una nueva etapa. Nosotros hemos tenido varias fases de lucha donde hemos estado en las calles protestando, donde hemos votado, donde hemos dejado de votar, donde hemos intentado votar y no lo han permitido, no podemos olivar el revocatorio, y pasamos a una nueva etapa que es la recuperación del voto, la recuperación de la participación ciudadana y estoy seguro de que eso va a dar un cambio contundente en toda Venezuela.

Perfil y algo más

Manuel Ferreira nació el 30 de noviembre en 1979 en Lechería, que para ese entonces era parte del municipio Simón Bolívar. A pesar de que vivió algún tiempo en Barcelona, la mayor parte de su vida la desarrolló en el municipio Urbaneja. En el año 2001 se graduó de abogado en la Universidad Santa María (USM) y desde ese entonces estuvo ejerciendo el derecho penal. Desde las protestas de 2014 en contra del gobierno de Nicolás Maduro, Ferreira asumió la defensa de los estudiantes que fueron encarcelados en medio de las manifestaciones antigubernamentales. En el 2016 ingresó a las filas del partido Voluntad Popular (VP), pero un año después se separó de la organización para postularse a las elecciones de alcaldes de 2017. Ferreira obtuvo la mayoría de votos en esa contienda y ahora busca ser reelecto el próximo 21 de noviembre.

