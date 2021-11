Trabajadores del mercado artesanal del municipio Marcano de Nueva Esparta exigen mejoras en la infraestructura

Neoespartanos hacen un llamado a los entes gubernamentales para mejorar las condiciones del mercado artesanal / Foto: Cortesía

Trabajadores del mercado artesanal del municipio Marcano, en el estado Nueva Esparta, denuncian que las instalaciones no están en óptimas condiciones y los tienen en “total abandono”, por lo que exigen a los entes gubernamentales que mejoren la infraestructura.

Señalaron que debido al mal estado en que se encuentra, los clientes casi no frecuentan el lugar por su aspecto y eso los perjudica económicamente. Aseguraron que con sus ganancias mantienen a sus familias y si no venden no tienen dinero.

El arrendatario Henry Olivero, expresó que uno de los problemas es la falta de tanques de agua, pues constantemente tienen fallas en el suministro del líquido por las tuberías y la poca agua que logran conseguir no es suficiente para todos. Además, el techo está deteriorado porque “nunca le hacen un cariñito” al mercado.

“Esto está abandonado, no hay supervisión. Todo esta descuidado. Nosotros los arrendatarios no nos negamos a pagar, pero como lo hacemos si no responden a nuestras necesidades. Si no tenemos cómo ayudarnos económicamente cómo cancelamos el arriendo”, expresó una mujer que tiene cuatro años trabajando en el mercado.

Agregó que debido al deterioro, los arrendatarios tratan de mantener todo en orden, por lo que buscan las maneras de mantener a flote su sustento de trabajo.

Los empleados del mercado artesanal hacen un llamado a los entes gubernamentales para que por favor se aboquen a los problemas que los afectan en cuanto a la infraestructura se refiere, para que los clientes vuelvan a acudir al lugar con frecuencia y puedan generar ingresos favorables.

Nueva Esparta / María Alejandra Lunar

