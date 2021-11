Ernesto Raydán: “Tenemos la obligación de seguir luchando por nuestra ciudad”

Raydan busca la reelección en la Alcaldía de Simón Rodríguez / Foto: Cortesía

Por segundo período consecutivo, el licenciado en Administración de Empresas Ernesto José Raydán Tovar aspira a ocupar el cargo de alcalde del municipio Simón Rodríguez, como lo viene haciendo desde 2017.

Se considera un verdadero servidor público y por eso –dice– siente que tiene la obligación de continuar luchando por El Tigre, a fin de avanzar en la rehabilitación de servicios públicos como agua potable, electricidad y gas.

Para optar por el triunfo en las elecciones del 21 de noviembre (21-N) cuenta con el respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y “el apoyo de la verdadera oposición”, puesto que para él, la candidatura unitaria está garantizada.

Conversación

-¿Por qué decidió lanzarse a la reelección como alcalde por el municipio Simón Rodríguez?

-Yo tengo toda mi vida en la actividad política. Es una vocación. Me considero un servidor público de verdad. Tenemos la obligación de seguir luchando por nuestra ciudad, para seguir atendiendo a nuestra gente con los diversos programas sociales que creamos en El Tigre. Mientras exista la crisis generada por el gobierno de Nicolás Maduro, nosotros no vamos a descansar hasta lograr, primero, la atención humanitaria para nuestra gente y segundo, los cambios que este país necesita y reclama.

-¿Se siente a gusto con los partidos que lo apoyan?

-Sí, totalmente. Nosotros tenemos el apoyo de la verdadera oposición, que es lo que aspiramos. El municipio Simón Rodríguez es el municipio más opositor de todo el nororiente del país y acá tenemos a los verdaderos partidos políticos de la oposición y los verdaderos líderes de la oposición, que nunca se han vendido al Gobierno.

-¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir como candidato?

-La falta de recursos para atender a nuestra gente, que vive una crisis terrible porque no tiene medicinas ni plata para comer, y por la que, además, los servicios públicos como el gas y el suministro eléctrico se encuentran por el suelo. Personas que tienen que mandar a sus hijos a la escuela y no tienen cómo comprarles un par de zapatos y mucho menos los útiles y el uniforme. Esa es una realidad que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano y nos atormenta cada vez que llegamos a un sitio y no tenemos para ayudar a todo aquel que lo necesita.

-¿Y lo más satisfactorio?

-La sonrisa de nuestra gente cuando llegamos a sus casas a tocarle la puerta, a pedirle el voto y salen a recibirnos con mucho amor y mucho cariño. En el transcurso de estos cuatro años he visitado más de 6 mil hogares llevando medicinas y los kits de auxilio cuando la pandemia estaba muy fuerte. Es decir, nosotros no estamos saliendo a los sectores ahorita porque hay elecciones, estamos desde que se inició el gobierno con nuestra gente en la calle. Entonces, cuando me abren la puerta, me consigo con muchos testimonios de agradecimiento.

-¿De dónde sale el dinero que usa para llevar a cabo su campaña?

-Nosotros no hacemos campaña política, nosotros hacemos una labor netamente social. Los recursos que administramos en el gobierno municipal los devolvemos inmediatamente a la gente en servicios públicos. Hemos invertido en agua, aseo y electricidad, además de nuestro programa social que es lo más importante. Tú vienes a El Tigre y no vas a ver ni una sola valla mía, ni un solo pendón. Lo único que puedo decir que tengo de campaña electoral son unos volantes en papel bond que hemos impreso. De manera que nosotros no hemos gastado absolutamente nada en campaña electoral.

-¿Cuál es su propuesta de gobierno para los electores?

-Nosotros exigimos gobernar con nuestras competencias completas. Al sol de hoy, desde que ganamos, tenemos la policía municipal intervenida. Además de eso, mantenemos una lucha por la municipalización de los servicios públicos lo que hasta ahora no hemos logrado. Hacemos una fuerte inversión en agua para El Tigre. Nuestra meta, nuestro sueño, es la municipalización del servicio hídrico. Una vez que lo logremos, estaremos en capacidad técnica-operativa de garantizar que en menos de seis meses los hogares podrán tener agua. Igualmente con el gas.

Un programa definido

-¿Cómo piensa concretar su plan de gobierno en un país en crisis, sin recursos económicos y casi al borde de la ruina?

-En el año 2019, con la misma crisis de Maduro y con la hiperinflación, construimos tres pozos de agua y el parque Eduardo “Mopito” Figueredo. Eso lo construimos, pero administrando de manera honrada los recursos. Con esta economía moviéndose un poco, nosotros hemos recuperado más de 15 espacios deportivos en El Tigre. Acabamos de terminar la construcción de un pozo de agua. El Tigre es ejemplo de administración eficiente, eficaz y honesta de los recursos públicos.

-De ganar las elecciones, ¿ya tiene pensado quiénes lo acompañarán en el gabinete?

-Sí, por supuesto. Siempre son buenos los cambios.

-¿Cree que podrá gobernar con facilidad si el mandatario regional es de una tendencia diferente a la suya?

-Yo he sido toda mi vida un opositor, pero jamás he sido un radical. Para nosotros lo más importante es el diálogo y el entendimiento, de tal manera que no tengo problemas de sentarme a conversar con nadie en función de los intereses de mi municipio.

-¿En qué se diferenciaría su gestión de la de los gobiernos chavistas?

-La gran diferencia es que nosotros sabemos cuáles son los problemas reales de la gente y hacemos todo lo posible para ayudarlos. Segundo, todo gobierno chavista está signado por la corrupción. Nosotros aquí tenemos una administración honesta de los recursos públicos.

-¿Cree que Maduro lo dejará gobernar o le nombrará nuevamente un protector en su municipio?

-Ya lo hicieron una vez y nosotros hemos tenido una lucha titánica y la vamos a seguir dando. Jamás nos vamos a rendir hasta que en este país respeten las leyes. Nosotros somos hombres de convicciones democráticas y vamos luchar por eso.

Análisis político

-En las últimas presidenciales y en las parlamentarias, la oposición agrupada en el llamado G4 optó por la abstención, ¿por qué el 21-N sí se debe votar?

-Yo creo que fue un error. Yo jamás he militado en la abstención, pero hay varias cosas que han cambiado de manera sustancial con respecto a los procesos electorales de 2018 y 2020. Hoy contamos con una ventana, una ventana que es un partido político con el cual participar. Además de eso tenemos cambios sustanciales en la conformación del CNE, en lo que ha sido el cronograma electoral y un hecho muy importante que se ha dado, que es la verdadera observación internacional. Yo llamo a todo el mundo a salir a votar para que se exprese la verdadera realidad del país.

-¿El hecho de no tener una candidatura unitaria en la oposición podría traducirse en una derrota segura?

-La candidatura unitaria está garantizada. Aquí quien está dividido es el madurismo. La Unidad se encuentra 100% unida.

Perfil

Ernesto José Raydán Tovar es licenciado en Administración de Empresas. Nació el 15 de enero de 1975, tiene 46 años. Está casado y tiene dos hijos.

Desde los 14 años de edad milita en Acción Democrática (AD). Fue dirigente estudiantil en la Universidad de Oriente (UDO) y secretario general de la tolda blanca, electo en comicios internos. Antes de ser alcalde del municipio Simón Rodríguez en el 2017, cargo al que aspira por reelección, fue concejal de la Unidad en el período 2013-2017.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

