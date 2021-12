Los superhéroes se apoderarán de las pantallas de cine en 2022

Fanáticos de los superhéroes esperan con ansias estrenos de las películas en 2022 / Foto referencial

Debido a la pandemia del coronavirus, muchos estrenos cinematográficos esperados por el público se retrasaron. Sin embargo, el 2022 viene cargado de adrenalina para los fanáticos de las películas de superhéroes.

Entre los filmes más esperados se encuentran: The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Aquaman and the Lost Kingdom.

The Batman

Esta entrega del hombre murciélago, justiciero de Gotham, está protagonizada por el actor británico Robert Pattinson. El rodaje de la cinta culminó en marzo de 2021, según informó su director, Matt Reeves, en Twitter. La nueva versión de la película de acción y aventura se estrenará el 4 de marzo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Esta es la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). La secuela de Doctor Strange (2016) está dirigida por Sam Raimi bajo el guión de Jade Bartlett y Michael Waldron. El filme está protagonizado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff , junto a Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. En la película, Strange desata una maldad indescriptible mientras se enfrenta a un viejo amigo convertido en enemigo. Su estreno está previsto para el 6 de mayo.

Thor: Love and Thunder

En esta cuarta entrega de la película producida por Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) contará con Lady Thor (Natalie Portman) como acompañante. La cinta, distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, fue dirigida por el neozelandés Taika Waititi. El estreno está pautado para el 8 de julio.

Black Panther: Wakanda Forever

La película dirigida por Ryan Coogler, quien coescribió el guion con Joe Robert Cole, estará protagonizada por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett y Dominique Thorne. Los planes de este filme cambiaron con la pérdida física del protagonista principal, Chadwick Boseman (T’Challa), quien falleció en 2020 a causa de un cáncer de colon. Los fanáticos esperan con ansias el estreno de Pantera Negra 2. Está programada para ser estrenada el 11 de noviembre de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Aquaman and the Lost Kingdom

Jason Momoa encarnará nuevamente al rey atlante Arthur Curry/Aquaman junto a Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren y Yahya Abdul-Mateen II. La cinta de DC Comics, dirigida por James Wan, tiene prevista su fecha de estreno el 16 de diciembre de 2022.

Puerto La Cruz / María Alejandra Lunar

