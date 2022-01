Sinvema conmemorará el Día del Maestro con actividades internas

Presidenta de Sinvema dijo que este año protestarán con fuerza porque no están contentos con el Gobierno / Foto: Rafael Salazar

El Sindicato Venezolano de Maestros del estado Anzoátegui (Sinvema) conmemorará el Día Nacional del Docente, este sábado 15 de enero, con un cronograma interno de actividades solemnes.

La presidenta de ese sindicato, Maira Marín, informó que para homenajear a los educadores y a su vez celebrar los 90 años del Sinvema, tienen organizadas tres actividades en la Casa del Maestro, ubicada en el sector Barrio Sucre de Barcelona. La primera de ellas será una misa de acción de gracias a las 9:00 am, la segunda un pronunciamiento sobre la condición actual del sector educación a las 10:00 am y la tercera un acto de condecoración, con la orden Simón Rodríguez, después de las 11:30 am.

Al menos 15 delegaciones municipales de maestros estarán presentes en la actividad.

Marín señaló que este año los maestros no coordinaron protestas en su día; sin embargo, no descartan realizarlas en el transcurso de los próximos meses porque, según dijo, no se encuentran contentos con el trato que les ha dado el gobierno central.

Señaló que este año retomarán con fuerza las acciones de calle porque quieren ver cambios tanto en los planteles educativos como en los salarios.

Barcelona / Milena Pérez

