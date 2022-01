Promotores del referendo llaman a no salir a firmar el miércoles y rechazaron amenazas de Cabello

Nicmer Evans dice que Mover no renuncia al revocatorio y buscará que haya una rectificación del cronograma del CNE / Foto: Archivo

El Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover) llamó a los ciudadanos a no participar en el proceso de recolección de firmas para activar una consulta que permita sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores. Esto, en virtud de la inviabilidad de las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para este miércoles 26 de enero estaba previsto que se llevara a cabo la recepción de manifestaciones de voluntad en 1.200 puntos en todo el país, de 6:00 am a 6:00 pm. Sin embargo, distintos voceros antichavistas han levantado su voz ante la imposibilidad técnica de recoger en apenas 12 horas los 4,3 millones de rúbricas –20% del padrón electoral de cada estado–, necesarias para dar luz verde al revocatorio.

La petición

“Nosotros no avalamos el cronograma electoral, por lo tanto, no estamos llamando a asistir el miércoles. Estamos esperando que haya una rectificación del cronograma”, dijo Nicmer Evans, vocero de Mover acompañado en rueda de prensa de otro de los promotores de la consulta, César Pérez Vivas.

Aunque el CNE anunció hace dos días que ya se había completado el despliegue de los equipos tecnológicos que serían empleados este miércoles en la jornada de recepción de manifestaciones de voluntad, lo cierto es que hasta el martes en horas de la tarde los puntos de recepción de firmas no habían sido instalados en Caracas.

El CNE también esperaba que las organizaciones promotoras del revocatorio, las agrupaciones de ciudadanos, y las toldas políticas adherentes, asistieran este martes a las 3:00 pm a la Auditoría de Puesta en Cero de la plataforma tecnológica habilitada para la recepción de firmas, así como que acudieran al Centro de Datos del CNE, desde las 5:30 am de este miércoles hasta que finalizara el proceso de transmisión de datos.

Sin embargo, Mover no designó testigos para ninguna de estas actividades, ni para la recolección de rúbricas en los 1.200 puntos.

Evans apuntó que el hecho de no participar en el proceso de hoy no significa que renuncien al derecho al revocatorio. “Así como seguimos peleando por el derecho a la salud, a la defensa del país, a la soberanía y a la identidad, no vamos a renunciar al derecho al Revocatorio (…) Un derecho no se pierde porque quien tenga la responsabilidad de ejecutarlo no lo cumple”, apuntó.

Por otro lado, Robert García –secretario general de Copei y vocero de la Plataforma Unitaria– también descartó la viabilidad de la actividad, pero llamó a concentrar esfuerzos para las presidenciales de 2024.

“No hay ninguna posibilidad con esas condiciones para activar el proceso. Exigen un porcentaje superior o igual a 20% de cada padrón electoral por estado, cuando es un proceso nacional y pretenden que en doce horas acudan millones de venezolanos”, agregó.

Sin garantías

Otro elemento con el que, desde la acera del oficialismo, se busca disuadir ante la intención de participar, fue la amenaza de hacer público el listado de firmas que se recogiesen en la jornada.

El lunes pasado, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que la tolda de gobierno acudirá ante el CNE para solicitar la lista de los firmantes.

“Reglas de juego claras. Si usted pide revocatorio, no tiene que estar escondido. Una de las cosas que tenemos en agenda es ir al CNE a solicitar la lista de personas que están firmando para que el presidente sea revocado”, dijo. Cabello.

Evans ripostó al dirigente chavista e indicó que la amenaza de Cabello demuestra que no existen garantías democráticas para la recolección de firmas. El vocero de Mover recordó que, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una resolución de condena por la denominada Lista Tascón –se usó luego del referendo de 2004 para perseguir a opositores–, y anunció que su agrupación pedirá medidas cautelares ante organismos internacionales ante el nuevo intento de discriminación política.

Caracas / Rodolfo Baptista

