Maduro sugirió que no habrá elecciones presidenciales en 2024

Maduro encabezó acto del 4 de febrero / Foto: Runrunes

En medio del acto realizado para conmemorar el 4 de febrero de 1992, Nicolás Maduro se refirió a la realización de elecciones en los próximos años. La efeméride recuerda el momento en el que Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra Carlos And´res Pérez.

“Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. ¿2026? La próxima elección. ¿2025, 26? No sé que dirá la ley electoral. Por lo menos en 2022 y 2023 no hay elecciones”, expresó Maduro en el encuentro.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y la primera dama, Cilia Flores, se encontraban presentes en el lugar.

En declaraciones previas, el mandatario se refirió a la posibilidad de sacar provecho a los dos años sin elecciones, sin profundizar en los comicios de 2024.

“En 2022 no hay elecciones, a menos que nosotros inventemos alguna consulta pública, y no lo vamos a hacer; en 2023 no hay elecciones, ni de gobernadores ni de alcaldes ni de presidente”, afirmó.

Puerto La Cruz / Redacción web

Share This:



































Comentarios