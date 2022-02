Carolina Jaimes Branger: Un escritor en comunismo o se vende o se muere de hambre

Para la ganadora del Premio Lucila Palacios como Escritora del Año, Carolina Jaimes Branger, el cuento del régimen es creerse infalible, mientras que la “imbecilidad” de la oposición es creer que se avanza estando desunidos. La también comunicadora y articulista dice que participará en todas las propuestas institucionales “para salir de este infierno”.

–Hace 20 años publicó la primera edición de su libro El anclaje del subdesarrollo. ¿Cuánta agua ha corrido desde entonces?

–Aunque han corrido torrentes en estos 20 años desde su primera publicación, los paradigmas de subdesarrollo que defino, lejos de disiparse, se han agudizado. Y eso es una desgracia.

–¿El peor de los “ismos” actualmente en Venezuela?

–El chavo-madurISMO.

–¿El anclaje del régimen?

–El régimen tiene más de un anclaje, aunque para mí es difícil definir un mundo que ni conozco, ni quiero conocer: el del narcotráfico mezclado con terrorismo.

–¿De la oposición?

–El actuar como si ya hubiéramos salido de esto…

–¿El anclaje del connacional?

–El ponerle “peros” a todo, desde sus casas.

–¿Imagina al venezolano con la disciplina del alemán?

–(Carcajadas) Seríamos el mejor país del mundo. Pero no, no me lo imagino.

Larga esperanza

–¿Se unirá la oposición?

–Eso espero, sin muchas esperanzas.

–¿Firmó usted la solicitud del revocatorio presidencial?

–Firmé. Y participaré en todas las iniciativas constitucionales para salir de este infierno. La peor diligencia es la que no se hace.

–¿Será factible la vía constitucional mientras el régimen es señalado de violar la Constitución y mantener secuestradas las instituciones, sobre todo el CNE?

–Yo cumplo la Constitución de 1999, que es la vigente. Que el régimen la viole constante y consistentemente es problema de ellos, no mío.

–¿Teme otra posible lista Tascón?

–Con eso están amenazando, pero en Barinas demostraron que ese miedo se ha perdido. Firmo para manifestar mi propuesta. No me importa que me metan en una de sus listas.

–De mujer a mujer, un consejo o recomendación a María Corina Machado.

–Ya se lo di: que la unidad no tiene que ser necesariamente en torno a ella.

–De mujer a hombre, ¿otro a Juan Guaidó?

–Que se independice y actúe autónomamente.

–¿A qué le supo el Premio Lucila Palacios como Escritora del Año?

–¡A gloria!

–¿Supera la realidad a la ficción en el país?

–La realidad siempre ha superado a la ficción.

–¿Un título para el momento?

–Hundidos en mierda.

–¿El cuento de la oposición?

–El creer que pueden seguir adelante estando desunidos.

–¿El de la “revolución”?

–El creerse infalibles.

–¿El cuento más cuento?

–¿El del Gallo Pelón?

–¿Un autor revolucionario?

–Luis Alberto Machado y su “Revolución de la inteligencia”, aunque sé que no es la respuesta que esperabas.

–¿Lo notable de la literatura chavista-madurista desde 1999?

–A “eso” no se le puede llamar literatura.

–¿Y antes?

–Antes abarca un periodo muy largo… desde 1498, cuando fuimos descubiertos. Pero pienso que la literatura de (Francisco) Herrera Luque es la que más nos define como sociedad.



Entre extremos

–¿Qué tipo de personajes son los venezolanos?

–Paradójicos: podemos ser los mejores y los peores, sin muchos términos medios.

–¿Una personalidad y a la vez personaje?

–Me encanta Madame Curie. Como la primera mujer, persona, en ganar dos Premios Nobel en ciencias, abrió las compuertas a todas las mujeres para destacarnos en lo que queramos hacer. Pero creo que me estás preguntando por un venezolano: Lucila Palacios, escritora y política; una inspiración para mí en ambos sentidos.

–¿El valor literario del marxismo?

–A pesar de que he leído mucho sobre el marxismo para tratar de entender por qué sigue vigente, te confieso que no le he encontrado algún valor, ni literario, ni de otro tipo. Todas sus premisas son falsas.

–¿La plusvalía de Walt Disney?

–Disney para los marxistas es el epítome de la plusvalía. Para mí fue, además de visionario, un empresario muy exitoso.

–¿Qué hace un escritor en el comunismo?

–O se vende o se muere de hambre.

–¿Cómo torea la censura en la radio?

–Mi programa de radio no es político desde hace muchos años. Como estoy los fines de semana, siempre trato de dar buenas noticias y hacer visible el país que no se rinde.

–¿Y la autocensura?

–La autocensura es la peor de las censuras. No me autocensuro. Como todos los periodistas independientes que quedamos en el país, cuando escribo mis artículos corro el mismo riesgo que corremos todos.

–¿Qué es un librero en Venezuela?

–Una especie en extinción.

–¿Lo es usted?

–No, pero me hubiera gustado serlo.

Huida justificada

–¿Emigraría?

–Mi Plan B sigue siendo el crematorio de La Guairita.

–¿Huyen quienes lo hacen?

–¡Pues claro! Pero no los critico, ni los juzgo: los entiendo. El que yo no me quiera ir no significa que quienes se van no tengan razones más que suficientes para hacerlo.

–¿Una alegría?

–¡Mis hijas! Todos los días de mi vida.

–¿Una esperanza?

–Salir de este horror que vivimos.

–¿Una rabia?

–Son muchas las rabias que tengo: contra el régimen de Maduro, contra la imbecilidad de la oposición, contra la corrupción, la hipocresía del discurso oficial, la conducta inexplicable de los militares.

–¿Una adicción?

–¡El chocolate!

–¿Una contradicción?

–Sentir que Venezuela sigue siendo el lugar donde quiero estar.

–¿Un amor?

–Luis Alejandro Aguilar Pardo.

–¿Un temor?

–Que esto siga indefinidamente.

–¿Imagina una ley resorte para la Literatura?

–Ya hay ley resorte para todo.

–¿El entrevistado inolvidable?

–Luis Alberto Machado

–¿El entrevistado imposible?

–¡Guaooo, hay tantos! Muchos muertos…

–¿Un libro que la hizo cambiar?

–Siddartha, de Herman Hesse.

–¿Un texto militar de su agrado?

–Ninguno. Ese mundo me horroriza.

–¿En cuántos ejemplares caben los últimos 22 años?

-Menos mal que hay memorias de theragigas.

–¿Sobrevivirán los libros impresos ante la tecnología?

–No pareciera… Pero no lo quiero vivir.

–¿Destinista?

–¡Para nada!

–¿Nos alcanzó el pasado en lugar del futuro?

–Estamos de vuelta a los tiempos de la preguerra Federal

–¿Un prefacio para el porvenir?

–Había una vez un país que tenía todas las riquezas naturales del mundo…

–¿El epílogo?

–No se debe tomar por descontada la democracia. Ella se construye todos los días.

De perfil Carolina Jaimes Branger es escritora, ingeniero, educadora, comunicadora y le gusta la política. El título de ingeniero de Sistemas lo obtuvo en la Universidad Metropolitana. Hizo estudios de postgrado en Historia del Arte y Máster en Educación, en Harvard University. Es Miembro Correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua. Conductora del programa “Carolina en Éxitos” por el Circuito Éxitos de Unión Radio. Es articulista semanal de El Universal, de doce diarios de provincia y varios medios digitales. Fue conductora del programa de TV “Gente como tú”, entre 2000 y 2003; del unitario “Alta Política”, entre 2003 y 2005; y miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana. Ha ejercido el magisterio durante varios años. Entre sus publicaciones destacan: El anclaje del subdesarrollo, Los 7 encuentros, Yo nací en esta ribera y Carmen, de primavera.

Jolguer Rodríguez Costa

