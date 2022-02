José Martínez: El zurdo de plata que se destacó en los Juegos Nacionales (+Fotos)

Jesús Martínez sueña con evolucionar como peleador para competir en unos Juegos Olímpicos en el futuro / Fotos: Alejandro Fernández

El boxeo es la disciplina que más medallas le ha dado a Venezuela en los Juegos Olímpicos, y también es el deporte que practica José “El Zurdo” Martínez, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) 2022.

Martínez es oriundo de Boyacá III, localidad en la que también ha practicado desde que comenzó a subirse a los cuadriláteros, cuando tenía 12 años. Ahora, con 18, supo volver al lugar en el que se formó con una presea colgada del cuello, la cual exhibe con mucho orgullo.

“Tuve una buena preparación. Me había desmotivado al saber que los Juegos no se habían realizado en diciembre. Pero cuando anunciaron que se harían comencé a entrenar duro para lograr ese objetivo de traer una medalla”, comentó el púgil de 1.75 metros de estatura.

El “Zurdo” tuvo que empezó el camino al podio en las instalaciones del Gimnasio Tercer Round, ubicado en Lechería, pues sabía que debido a la magnitud del evento en el que participaría ameritaba entrenar en otro lugar y no en Boyacá III, ya que necesitaba enfocarse al 100% en ello.

Martínez forma parte de la nueva camada del boxeo anzoatiguense que surgió en Barcelona

“Al iniciar el evento estaba nervioso, porque no me tocó pelear los dos primeros días y me imaginaba siempre cómo sería esa pelea de semifinales. Pero di todo lo que pude, sabiendo que estaba lejos de mis padres. Eso no fue fácil, pero siempre me brindaron su apoyo, que me concentrará siempre y que demostrara mi potencial en el ring”, contó.

El camino al podio

José inició su travesía en La Guaira directamente en semifinales de la categoría 71 kilogramos, pues había clasificado a esa instancia por su clasificación en el ránking nacional. Allí se midió con representante de Sucre, al que venció para disputar el metal dorado. Sin embargo, cayó por decisión dividida ante el peleador de Caracas.

“Pese al resultado final y que quería ganar el oro, estoy muy emocionado por todo. Ahora hay que prepararnos más para regresar con la dorada en la próxima oportunidad”, afirmó.

Uno de los responsables de ese triunfo fue su entrenador en la Escuela Boyacá III, Francisco Brito, quien trabaja con él desde sus inicios y que imparte clases de boxeo desde 1991.

Francisco Brito es el entrenador de José Martínez, promesa del pugilismo anzoatiguense

Allí, todos los 26 atletas que hacen vida en ese recinto, ubicado en el Polideportivo Yulimar Rojas, sueñan regresar como Martínez, y tienen el deseo de emularlo. Es el caso de George Castillo, de 16 años de edad. Castillo no pudo estar en los Juegos Nacionales debido a que aun estaba por debajo del rango de edad.

Referentes

Uno de los personajes que más admira Martínez es el también anzoatiguense Gabriel Maestre, al que conoció en 2019 y que le aconsejó seguir ese camino para estar en unos Juegos Olímpicos, tal y como hizo el propio Maestre.

Actualmente, estudia primer semeste de educación en la Universidad Simón Rodríguez de Barcelona. Algo que señala es un reto, pero que es necesario prepararse para crecer en todos los ámbitos de la vida.

Su meta es seguir evolucionando dentro del boxeo venezolano, hacerse de un lugar en la selección nacional y participar en eventos fuera de las fronteras de nuestro país.

Puerto La Cruz / Alejandro Fernández

