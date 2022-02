Elecciones anticipadas, renovación del liderazgo y activación de la calle, integran Agenda anunciada por Guaidó

Guaidó frente a los opositores congregados en la Plaza Bolívar de Chacao / Foto: Twitter @jguaido

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Juan Guaidó, aprovechó la actividad de calle convocada en el marco de la celebración del Día de la Juventud, para dar a conocer lo que denominó la Agenda “Salvemos a Venezuela”, un conjunto de directrices que buscan encauzar las estrategias de la Plataforma Unitaria de cara a unos comicios presidenciales.

Durante una concentración realizada en la Plaza Bolívar de Chacao, al este de Caracas, Guaidó enumeró los cuatro pilares estratégicos para lograr las elecciones “lo antes posible”.

Tras las regionales de 21-N y del frustrado intento de activar el referendo revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro, un sector de la dirigencia opositora propuso reagruparse en torno a un objetivo común, fijando para este 12 de febrero el anuncio del nuevo plan de organización.



El primer pilar de la agenda opositora fue definido por Guaidó como un “vuelvan caras contra la resignación” para retomar la movilización de calle del electorado antichavista. “Hoy les digo al país, vamos a movilizarnos por todos los rincones. Espérennos en cada estado y en cada municipio”, adelantó.

“(El chavismo) nos debe la elección presidencial desde el 2018 y también las parlamentarias, por eso nosotros seguimos en las calles. Y nuestro trabajo es materializarla lo antes posible (…) Maduro tienen fecha de vencimiento y, por ende, Venezuela de renacimiento. Materializar esa elección libre y justa, no llegará gratis, no será un regalo de la dictadura, no será una dádiva de quienes han secuestrado el poder”, dijo el presidente encargado reconocido por 50 países.



Algunos sectores del llamado G4 -como Acción Democrática (AD)- y Un Nuevo Tiempo (UNT), prefieren esperar al 2024, cuando corresponde realizar la consulta para escoger al jefe de Estado, mientras otros como Voluntad (VP) apuestan por mantener la presión para que la misma sea adelantada.



Homenaje a jóvenes asesinados



Guaidó, quien estuvo acompañado de varios dirigentes de la oposición, como Delsa Solorzano de Encuentro Ciudadano y Freddy Guevara de VP– e incluso, del disidente chavista y ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas-, aprovechó para rendir un homenaje a los jóvenes fallecidos en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.

Precisamente este sábado se cumplieron ocho años del fallecimiento de Bassil Da Costa y Robert Redman, durante una manifestación del Día de la Juventud. Guaidó entregó al padre de Redman, una placa de conmemoración para honrar su memoria de su hijo. Asimismo, anunció la creación de la Orden Mártires de la Libertad, para no olvidar a todos los que perdieron sus vidas en la calle durante choques con efectivos militares y policiales.



Guaidó entregó al padre de Robert Redman una placa de conmemoración para honrar su memoria de su hijo / Foto: Twitter @jguaido

El segundo pilar de la Agenda Salvemos Venezuela apunta a mejorar la coordinación para incrementar la presión internacional de cara al proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el jefe de Estado.



“Esto también es un reconocimiento a las víctimas de la represión y la violación de derechos humanos sistemática de la dictadura de Maduro. Un reconocimiento y un compromiso de Venezuela y de todos los venezolanos por llevar a la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos”, dijo Guaidó quien se dirigió a un grupo de seguidores congregados en Chacao, hablando a ratos a través de un megáfono -la falta de energía eléctrica impidió el uso de un micrófono por varios minutos.

Legitimar el liderazgo



En tercer lugar, se contempla un reimpulso de las negociaciones en México, las cuales permanecen congeladas desde el año pasado.



“Con presión interna e internacional, la movilización nacional y la unidad de todos, podemos lograr un acuerdo integral para ir a elecciones en mejores condiciones de libertad y justicia con la participación de todos los partidos y así derrotar a Nicolás Maduro”, señaló.



Finalmente, el cuarto pilar plantea ampliar y fortalecer la unidad, para lo cual se propone que sea el pueblo el que renueve y “elija el liderazgo de las fuerzas democráticas”.





El exministro de Finanzas y disidente del chavismo, Rodrigo Cabezas, participó la actividad opositora / Foto: Cotrapunto.com



“Hay que fortalecer la unidad, hay que renovar el liderazgo, hay que incorporar a todos los sectores, hay que legitimar por la base, realizar una consulta a nuestra gente, no solamente sobre quienes serán en el futuro candidatos (…) también de liderazgo, elegir quién representa al país”, agregó.

No obstante, el presidente de la AN 2015 no precisó el mecanismo para lograr la esperada renovación de la dirigencia opositora.

Caracas / Rodolfo Baptista



