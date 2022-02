Precios de servicios de peluquería pulverizan el bolsillo de los anzoatiguenses

En peluquerías y barberías de la zona norte, un corte de cabello oscila entre 1 y 10 dólares / Fotos: Rafael Salazar

Si bien es cierto que la prioridad en cualquier hogar venezolano es la compra de alimentos y medicinas, no se puede obviar el hecho de que a la mayoría de las personas les gusta verse bien y por eso acuden, por ejemplo, a una peluquería o barbería para que les arreglen el cabello.

No obstante, cubrir esta necesidad -o lujo para algunos- significa desembolsar una notable suma de dinero y no precisamente expresada en bolívares.

Y es que cualquier servicio, aun básico, ofrecido en los centros de belleza ubicados en el área metropolitana del estado Anzoátegui es cotizado en dólares.

Todos, sin excepción, desde un corte de cabello hasta la aplicación de algún químico, tienen precios fijados en divisa.

En el caso de las mujeres, peluqueras consultadas manifestaron que un corte de cabello puede costar entre 1,5 y 4 dólares estadounidenses, dependiendo del lugar y del largo de la melena.

Los trabajos de secado y planchado oscilan entre $1 y $4, por separado. Sin embargo, hay especialistas en este oficio que brindan promociones que incluyen ambos tratamientos en 5 o 6 dólares.

En lo que respecta a las mechas, una de las exigencias más comunes, van desde 10 hasta 100 dólares; incluso más.

La marcada diferencia en estos precios, explicaron las peluqueras entrevistadas, está ligada a la calidad de los productos usados y al estilo o la cantidad de reflejos, entre otros factores.

De acuerdo con los consultados en diferentes salones de belleza, la aplicación de queratina varía entre 5 y 20 dólares, o su equivalente en bolívares, es decir, entre 25 y 100 bolívares aproximadamente, según la tasa del dólar que fije la peluquera.

“Obviamente es imposible tener la misma cantidad de clientes de hace dos o tres años, porque todo se ha vuelto muy caro. Sin embargo, siempre hay mujeres haciendo lo que sea, reuniendo plata de donde no tienen, para seguir arreglándose el cabello”, comentó Elvimar Macuare, quien presta sus servicios en la urbanización Boyacá de Barcelona.

¿Y los hombres?

Así como las mujeres deben invertir grandes cantidades de dinero en estética, los hombres no escapan de esta realidad. Y más teniendo en cuenta que, por lo general, éstos se cortan el cabello más veces que las mujeres, por ejemplo.

“Yo me afeito una vez al mes, por eso siempre ando buscando ofertas porque si no voy a quedar arruinado. Antes un corte me salía en un dólar, ahora no baja de 3 dólares. Con $3 compro una harina, un kilo de arroz y un poquito de queso. Por eso hay que pensarlo dos veces para hacer este tipo de gastos”, expresó el joven Edgardo Bolívar, quien habita en la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz.

30 dólares es lo mínimo que una persona gasta, en promedio, en la compra de materiales para que le hagan unas mechas, señaló el barbero Andrés Vargas. “Si el producto es muy bueno se pueden gastar hasta 40 o 50 dólares, sólo en material, luego se debe incluir el precio de la mano de obra”, acotó.

Durante un recorrido por algunas peluquerías y barberías de la capital del municipio Sotillo se pudo constatar que el precio del corte de cabello va de $2,5 a $5. También hay personas instaladas en las calles que sólo cobran un dólar.

“Pero en Lechería y hasta en centros comerciales de Puerto La Cruz y Barcelona te pueden cobrar hasta 10 dólares por un corte. Claro, eso incluye en algunos casos masajes o una cerveza, entre otras cosas”, comentó el barbero Luis Rodríguez, quien labora en la avenida 5 de julio de la ciudad porteña.

Otro de los servicios más solicitados por los caballeros es el corte de barba, el cual va desde 2 a 3 dólares, dependiendo del largo y del sitio donde se realice el trabajo.

La depilación de cejas se consigue entre 1 y 1,5 dólares, mientras que las limpiezas faciales cuestan de $3 a $5.

Todos estos precios, a simple vista, y sin ser expertos en economía, son capaces de pulverizar cualquier bolsillo; más aún el de los que devengan el salario integral, el cual es de apenas Bs 10 millones, lo que equivale a un poco más de 2 dólares.

“Mi clientela no es la misma de hace siete años, pero tampoco puedo decir que estamos mal. Hay mucha gente que se ha mantenido y que me siguen a donde quiera que me mude. Nosotros siempre tratamos de hacer ofertas, por ejemplo, un corte en 3 dólares y dos por $5, con la intención de mantener al cliente”, explicó el barbero Andrés Vargas.

Habla la gente

Al ser consultada sobre este tema, la señora Diana Hernández manifestó que “en mi casa optamos por reunir dinero entre varios y comprar una plancha para, por lo menos, plancharnos el cabello entre nosotras mismas y no tener que pagar por eso. Lo único que sí pagamos de vez en cuando, si hay dinero, son los tintes o si nos vamos a echar una queratina, porque eso es mejor que lo haga una experta”.

Personas informales que cortan cabello en la calle cobran tan sólo un dólar por el servicio

Por su lado, la repostera María José Sánchez señaló que hace dos años le dijo a su esposo que la inscribiera en un curso de peluquería para no tener que estar gastando tanto dinero en cortes de cabello.

“Yo le dije que era necesario porque además tenemos tres hijos varones, y si sacamos la cuenta son cuatro cortes de cabello mensuales o cada dos meses. Si te pones a ver es bastante dinero, son más de 10 dólares que se pueden gastar en otra cosa. Por eso hice el curso, compramos la máquina y ahorita yo misma le corto el cabello a mis hijos. Pero no se pueden negar que también hay gente que prefiere a sus peluqueros y siempre buscan la manera de pagar por sus cortes o tienes”, expresó.

Puerto la Cruz / Jesús Bermúdez Pino

